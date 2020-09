Több mint 4 hónapja nem volt annyi áldozata a koronavírusnak Magyarországon, mint ezen a héten

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Május első hetében volt legutoljára több áldozata a koronavírus járványnak Magyarország, mint ezen a héten. Akkor ez már az első hullám csúcsa utáni időszak volt, most viszont a járvány a felfelé futó időszakában van. Vasárnap rekordszámú volt az új fertőzöttek száma, először meghaladva 24 órán belül az ezret, és soha nem volt még annyi aktív fertőzött sem (12 916 fő), mint most.

Miután a halálesetek száma több hetes csúszásban követi a fertőzés berobbanását, így az áldozatok száma várhatóan még tovább fog emelkedni.

Vasárnap 683-ra emelkedett a koronavírus hivatalosan nyilvántartott áldozatainak a száma Magyarországon.

Az egészen pontos kifejezés az, hogy a koronavírussal összefüggésbe hozható áldozatoké, az elhunytak többsége ugyanis általában több más krónikus alapbetegséggel is küzd, a koronavírus-fertőzés az állapotukat tovább súlyosbíthatta.



Az elmúlt 24 órában azonban a nyolc áldozat közül kettő olyan is volt - egy 66 és egy 71 éves férfi -, akik a hivatalos honlap szerint nem küzdöttek krónikus alapbetegséggel. Ez eddig viszonylag ritka volt. Tegnapig az akkori 675 áldozat közül csak 16-nál nem tüntettek fel más krónikus betegséget. (Az összes áldozat 2,4 százaléka). A héten volt egy 42 éves áldozat is, nála dentális eredetű fekélyes gyulladást tüntettek fel. Úgy tudjuk, hogy egy fogműtét után szövődményként jelent meg ez nála, és a kórházban pozitív lett a koronavírus tesztje is.

Az eddigi összes áldozatok átlagéletkora 77,4 év volt, ezen a héten ennél három évvel alacsonyabb, 74,4 év.

Annak érdekében, hogy a most a leginkább a fiatalabbak körében terjedő járványtól megóvják az idősebbeket és betegeket, látogatási tilalmat vezettek be a kórházakban és idősotthonokban.

Orbán Viktor azt nyilatkozta a köztévének a múlt héten, hogy most, a járvány második hullámában nem a megbetegedések számára, hanem elsősorban a halálozások számára kell figyelni. Mégpedig azért, „mert most másképpen védekezünk, és ennek a védekezésnek a következtében magasabb a fertőzöttek száma, de sikerülhet alacsonyan tartani a haláleseteknek a számát. Tehát most a védekezésnek a sikerét a halálesetek, illetve a megmentett életek számában tudjuk mérni”.

Azt is mondta, hogy „tudomásul vesszük, hogy egy magasabb fertőzöttségi mutatóval kell együtt élnünk, és ugyanakkor a gazdaság működőképességét és az ország működőképességét megőrizzük, és segítünk mindenkinek meggyógyulni természetesen”.

A gazdaság és az ország működőképessége megőrzésének az egyik legfontosabb eleme az iskolák működtetése, a szülők így tudnak dolgozni. Orbán szerint „egész addig, amíg a halálozási számok nem kezdenek emelkedni, márpedig egyelőre úgy tűnik, hogy sikerül megvédeni az időseket, addig föl sem merül az a gondolat, hogy az iskolákat korlátozni kellene”. Nem említette, hogy mi az a szám, ami felett már bezárják az iskolaépületeket.