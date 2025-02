Ruszin-Szendi Romulusz szerint a honvédségi leépítéseknél ő volt a legkisebb rossz, de a lelkiismerete tiszta

Magyar Péter a hétvégi évértékelő beszédében bejelentette többek között azt, hogy stabilitási alapot hoznánk létre a NER-pénzekből, és hogy tavasszal soha nem látott politikai akcióra készülnek. Volt 7 ember, akiknek azt üzente: tudja, mit tettek, és nem felejt.

A kongresszuson Kulcsár Krisztián volt MOB-elnök mellett a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz is.

photo_camera Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt 2025. február 15-i kongresszusán. Fotó: Németh Dániel/444

Novák Katalin akkori államfő 2023. áprilisában mentette fel a tisztsége alól Ruszin-Szendit, aki pár hónappal később a honvédségtől is távozott. A HVG akkor azt írta, Ruszin-Szendi – akárcsak több száz másik tiszt és főtiszt – a „fiatalításnak” esett áldozatul. A jelek szerint most a Tisza Párt honvédelemért felelős szakpolitikusaként térne vissza.

A korrupcióüldöző független parlamenti képviselő, Hadházy Ákos szerint Ruszin-Szendi Romulusz személyében egy többszörösen korrumpálódott fideszes csúcsvezető csatlakozott a Tiszához. Magyar Péter úgy reagált, hogy a vádak nagy részét cáfolni sem érdemes, Hadházynak fogalma sincs, miért kellett távoznia Ruszin-Szendinek a vezérkar éléről, mint ahogy arról sem, kik döntenek a honvédségi beszerzésekről, márpedig a Tisza Párt elnöke jobban hisz Ruszin-Szendi beosztottainak.

Magyar Péter hétfő esti videós beszámolóján a Tisza Párt elnöke mellett ott volt Ruszin-Szendi Romulusz is, aki elmondta, hogy a rengeteg pozitív visszajelzés megerősítette abban, hogy jó döntést hozott, amikor csatlakozott a Tisza Párthoz. Megismételte, hogy a honvédségi állomány tudja, hogy igaza van.

A Magyar Honvédség volt parancsnokai és vezérkari főnökei közös levelet írtak Ruszin-Szendi Romulusz legújabb politikai színre lépésével kapcsolatban, legalábbis a Honvédelmi Minisztérium által közreadott közleményben elhatárolódnak a volt vezérkari főnöktől. Ruszin-Szendi azt mondta, nem véletlenül nem írták alá ezt név szerint, azt állítja, hívta fel olyan vezérkari főnök, aki biztosította, hogy ehhez nem adta a nevét. Ruszin-Szendi azt mondta, nem az állományon belül akar feszültséget kelteni.

Arról, hogy Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára sértett szerelmesként üzengetve azt írta, szégyen és gyalázat, amit Ruszin-Szendi tett, a volt vezérkari főnök azt mondta, nem jó, hogy politikai nézetkülönbségek miatt extrém módon minősítik egymást az emberek, ő ilyet nem fog tenni. Kósa Lajos pedig azt hozta fel ellene, hogy felvette a felesége nevét.

Magyar Péter szerint mindenkit azzal vádolnak, aki a Tisza Párthoz csatlakozik, hogy áruló: vagy a honvédséget, vagy a sportot vagy a hazát árulta el. A pártelnök azt mondta, nem akarják majd elzárni a sajtó elől Ruszin-Szendit, csak most egyszerűbb egyben válaszolni a felmerült támadásokra. Magyar – aki elmondta, hogy ő már nem volt katona – megjegyezte azt is, hogy azért nem extrém az, hogy egy katonatiszt a leszerelése után politikus lesz.

Ezután arról beszéltek, hogy akik ellenőrizetlenül és igazságtalanul vádolták meg Ruszin-Szendit, akit meg sem kérdeztek, azok buták vagy korruptak. (Kérdezni tőle a kongresszuson nem lehetett.)

Hadházy Ákos – akinek a nevét egyszer sem mondták ki – arról írt, hogy Ruszin-Szendi az állami vagyont tékozolta, amikor az USA-ba rendelt egy második honvédségi repülőgépet, miután az első gép megsérült Ohióban. Miután az új géppel elrepült Washingtonba, visszaküldte a repülőt Budapestre, ő pedig a régivel utazott haza, amivel kb. 30-40 millió közpénzt égetett el. Ruszin-Szendi erről lényegében azt mondta, ezért vannak ezek a honvédségi gépek, ráadásul nem is csinálták végig a teljes utat. Azt mondta, katonákkal nem akar vitatkozni, de politikusokkal, szakpolitikusokkal, biztonságpolitikai szakértőkkel szívesen beszélget, és ha nincs igaza, akkor meggyőzhetik.

Hadházy szerint Ruszin-Szendi vezetése alatt átláthatatlan fegyverbeszerzések is voltak a honvédségnél a vezetése alatt. Ruszin-Szendi erről azt mondta, hogy a honvédség katonai alapkövetelményeket ad meg, utána a piackutatást már nem is a katonák csinálják meg, diplomáciai-gazdasági-politikai szempontokat is mérlegel a kormány, „hiszen az övé van a csalánban”. A volt vezérkari főnök szerint sok beszerzésre nagy szükség volt (egy pontig), hiszen a hadsereg sokáig súlyosan alulfinanszírozott volt.

Ruszin-Szendi azt mondja, nem tartotta magát fideszesnek, őt Benkő Tibor hívta be, akinek előbb a titkára lett, majd a honvédelmi miniszter felkérte vezérkari főnöknek. Benkőt sokat dicsérte, szerinte neki köszönhető, hogy a vörösiszap-katasztrófa után a mentés tökéletesen lett végrehajtva. Ruszin-Szendi beszélt arról is, hogy ő felelt azért, hogy időre felhúzzák a déli határzárat, amiről Magyar Péter azt mondta, ezt nem is tudta.

Ruszin-Szendi azt mondta, hogy a Krím-félsziget 2014-es elfoglalásakor azt mondta az amerikaiaknak, akiket az oroszok lépése meglepett, hogy őket viszont nem, mert ismerik az oroszokat. A volt vezérkari főnök szerint az oroszok nem támadják meg a NATO-t, mert ha baj lenne, Európa hadseregei gyorsan összefognának. A balti államok félelmeit is megérti, mert ott van orosz kisebbség, és ők egyelőre nem kérnek az orosz vezetésből, de ha beindul a propaganda, ez változhat. Arról, hogy oroszpártisággal vádolták, Ruszin-Szendi azt mondta, hogy egy dolog, hogy mit tartunk ideológiailag kívánatosnak, és más dolog a harctéri realitás, és szerinte neki lesz igaza.

Hadházy szerint Ruszin-Szendi segített levezényelni az elmúlt évtizedek legnagyobb politikai tisztogatását a honvédség tisztikarában, amikor a kormány 2023-ban 2000 tisztet mentett fel indoklás nélkül, fiatalításra hivatkozva. Erről Ruszin-Szendi azt mondta, így tudott harcolni a katonákért, ha nem vállalta volna, és jön helyette valaki, akkor az sokakat válogatás nélkül is kirúghatott volna. Rögtön az első listán rajta volt már Ruszin-Szendi helyettese, és lassan észrevette, hogy körbelőtték őt. Azt is mondta, hogy volt olyan katona is, akit azért akartak kirúgni, mert külföldi volt a barátnője, most meg külföldi katonákat akarnak felvenni. Ruszin-Szendi magát a legkisebb rossznak nevezte, a lelkiismerete tiszta, de nem sokan tudják, hogy miket küzdött a katonákért a háttérben.

Magyar Péter szerint most, hogy ezeken végigmentek, látható, mennyire alaptalanok és konstruáltak a Ruszin-Szendi Romulusszal szemben felhozott vádak.

Miután a bérfeszültségekről is hosszan beszélgettek, Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, hogy amikor sokan a honvédségtől írnak neki, hogy: „Főnök, ugye máshogy lesz?”, akkor azt mondja: „Higgyétek el, hogy máshogy lesz, és tudom, hogy tudjátok, hogy igazam van!”

