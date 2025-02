Kicsit átírták az amerikai külügy honlapján a Tajvanról szóló adatlapot, kiakadt a pekingi vezetés

Kína hétfőn felszólította az Egyesült Államokat, hogy „javítsa ki a hibáját”, miután az amerikai külügyminisztérium eltávolította a honlapjáról a Tajvan függetlenségét nem támogató korábbi megfogalmazást. A Tajvanról szóló, múlt héten frissített adatlap továbbra is fenntartja, hogy Washington ellenzi az egyoldalú változásokat akár Tajvan, akár Kína részéről, amely a demokratikusan kormányzott szigetet sajátjának tekinti.

De emellett egyrészt elhagyta azt a részt, hogy „nem támogatjuk Tajvan függetlenségét” („we do not support Taiwan independence”), másrészt az oldal kiegészült egy utalással Tajvan együttműködésére a Pentagon technológiai és félvezető-fejlesztési projektjével. Ez utóbbi kapcsán azt is leírták, hogy az Egyesült Államok „adott esetben” támogatja Tajvan tagságát nemzetközi szervezetekben. A honlap nagyjából három héttel azután frissítették, hogy elkezdődött Donald Trump második hivatali ideje a Fehér Házban, írja a Reuters.

A kínai külügyminisztériumi szóvivője szerint az amerikai külügy honlapján megjelent módosítások nagy visszalépésnek számítanak, és „súlyosan rossz üzenetet küldenek a Tajvan függetlenségét szeparatista erőknek”. Peking szerint „ez egy újabb példája annak, hogy az Egyesült Államok makacsul ragaszkodik ahhoz a téves politikához, hogy Tajvant használja fel Kína elnyomására”, és az Egyesült Államokat arra szólították fel, hogy azonnal korrigálja a szöveget.

Az Egyesült Államoknak, mint a legtöbb országnak, nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatai Tajvannal, de a legerősebb nemzetközi támogatója, és a törvény kötelezi arra, hogy biztosítsa a szigetnek az önvédelemhez szükséges eszközöket.

Washingtonban úgy reagáltak a pekingi kifogásra, hogy Washington hivatalosan nem foglal állást Tajvan szuverenitásával kapcsolatban „az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett az egy Kína-politika mellett”. Az amerikai külügy szerint a tájékoztató frissítése egy rutinfolyamat volt, „hogy tájékoztassuk a közvéleményt a Tajvannal fenntartott nem hivatalos kapcsolatainkról”. A minisztérium közleménye szerint továbbra is elkötelezettek „a béke és a stabilitás megőrzése mellett a Tajvani-szorosban, és ellenzik a status quo bármelyik oldalról történő egyoldalú megváltoztatását.