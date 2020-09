Ezek a mától érvényes új maszkszabályok, jönnek a kemény büntetések

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Hétfőtől érvényesek a maszkviselés új, szigorúbb szabályai, amiket kormányrendelet ír elő.

Alapvető újdonság, hogy a maszk mostantól ténylegesen maszkot kell, hogy jelentsen, vagyis sállal, kendővel és hasonlókkal nem helyettesíthető.

Abban nincs változás, hogy a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban maszkot kell hordani, utóbbiak esetében viszont szigorúan büntetni fogják az üzleteket, ha az eladók nem tesznek meg mindent, hogy a kuncsaftjaik eltakarják az arcukat. Ha a kereskedelmi hatóság meztelen arcú vevőt talál, első alkalommal figyelmeztet, másodjára pénzbüntetést szab ki, ami nem lehet kevesebb 100 ezer forintnál, míg a maximuma 1 millió. A harmadik lebukás már az üzlet bezárásával járhat, 3 naptól 1 évig terjedő időre, a negyedik lebukástól számítva az ideiglenes bezárás minimuma annyi nap, ahányadszor megbuktak, a felső határ ekkor is egy év.

Aki a tömegközlekedésben vesz részt pucér arccal, az minimum pénzbüntetésre számítani, illetve le kell szállnia. Az új szabályozás egy rakás ilyen irányú kötelezettséget ró a busz- villamos-, troli- és metróvezetőkre, mivel az ő kötelességük előbb felszóítani a bűnöst a maszkviselésre, ha pedig az illető erre nem hajlandó, nekik kell leszállítaniuk, illetve ha ellenáll, rendőrt hívniuk. A kormányrendelet úgy fogalmaz, hogy “gondoskodniuk kell” az illető leszállításáról, ha az nem hajlandó erre magától.

A tömegközlekedésben nemcsak a járműveken, de már a várótermekben is el kell fedni az arcot.

A kórházakban is kötelező mától a maszk mindenkinek, vagyis a dolgozóknak, a betegeknek és a látogatóknak is, és az üzemeltetőnek ezekben is kötelessége betartatni a szabályt és kivezettetni azt, aki nem tartja be. Érdekes, hogy a szociális intézmények esetén az alkalmazottaknak kötelező a maszk, amikor közvetlenül vagy tartósan 1,5 méteren belül érintkeznek az ellátottakkal, utóbbiaknak viszont csak “lehetőség szerint” írja elő az arceltakarást a kormányrendelet a közösségi programok és a közösségi terek esetében.

Az egészségügyi intézményekben a betegeknek a kórtermükben nem kötelező az arcelfedés.

Ezeken felül a következő helyeken kötelező mától a maszk:

Plázákban, kivéve az ott található irodákat, a sporttermeket, vendéglátóhelyeket és az üzemi helyiségeket.

Az előadóművészeti eseményeken - például a színházi, táncos és zenés előadásokon - a nézőknek.

Mozikban.

Múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban és a közművelődési intézményekben.

Postán.

A közigazgatási szervek ügyféltereiben.

Minden olyan helyiségben, ahol bármilyen ügyfélfogadás folyik és az ott dolgozókkal együtt rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egyidőben.