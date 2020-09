Megúszta a gátépítést a Hajógyári-sziget

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdán visszavonta a Hajógyári-sziget árvízvédelmi fejlesztésére vonatkozó kérelmét, így az ott elterülő ártéri erdő valószínűleg megmenekült attól, hogy a kormány gátat építsen oda.

Fotó: WWF

Ehhez durván 1000 fát kellett volna kivágni az egyedülálló ártéri ligeterdősávból. A tervezett gátépítés nemcsak a sziget eleve épületekkel teli, állami tulajdonban lévő déli részét érinti, hanem a döntően fővárosi és óbudai kézben lévő északi, parkos szakaszt is, ezzel pedig megszűnt volna a lehetőség, hogy az emberek kapcsolatba kerüljenek a folyóval és lesétáljanak a fövenyre.

Bár július végén Gulyás Gergely bejelentette, hogy a kormány letett a Hajógyári-szigeten tervezett árvízvédelmi gátépítésről, illetve nemcsak arról, hanem a szigetre tervezett más fejlesztésekről is, mivel a bejelentést nem követte kormánydöntés, egészen idáig bizonytalan volt a helyzet.

A városi park és az ártéri erdő károsítása ellen az ügyben petíciót indító WWF Magyarország mellett budapesti lakosok és egyéb zöld szervezetek is tiltakoztak. A hatóság megszüntette az engedélyezési eljárást, amely 2020. június 11-én indult, és 105 napos ügyintézési határideje szeptember 24-én járt volna le. „A Hajógyári-sziget ügye is megmutatta, hogy mennyit számít a közösség ereje. Sem Budapest lakosai, sem a társadalmi szervezetek nem hagyják már szó nélkül a környezetromboló beruházásokat. A szeptember 17-én elindított petíciónkat egy hét alatt közel 10 000-en írták alá, akiknek ezúton is köszönjük, hogy kiálltak a sziget megóvása mellett” - mondta Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója.

A szintén ide tervezett Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémiának pedig a kormány Sukoró külterületén és Velence belterületén jelölt ki hat telket.