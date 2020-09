Trump nem volt hajlandó elkötelezni magát a hatalom békés átadása mellett

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

"Hát, majd meglátjuk, mi történik" - adott kicsit se megnyugtató választ keddi fehér házi sajtókonferenciáján Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke arra a kérdésre, hogy választási veresége esetén hajlandó lesz-e békésen átadni hatalmát. Trump szavai annyiban nem meglepők, hogy már a 2016-os választás előtt se volt hajlandó elkötelezni magát amellett, hogy elfogadja a választás eredményét. Mi több, a 2016 novemberi választás után győzelme ellenére is vitatta annak eredményét, mivel bár az elektori kollégiumban többséget szerzett, országos összesítésben csaknem hárommillióval kevesebb szavazatot kapott riválisánál, Hillary Clintonnál.

Donald Trump a sajtókonferenciájára érkezőben. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Azért se meglepetés, amit mondott, mert már hónapok óta szajkózza minden ténybeli alap nélkül, hogy az Egyesült Államokban már a polgárháború idején, vagyis bő százötven éve is teljesen bevett levélszavazás a csalások melegágya, és hogy az amúgy ellenzékben levő demokraták levélszavazatokkal fogják elcsalni a választást. A valóságban már a legutóbbi választáson is legalább negyvenmilliónyian szavaztak levélben, néhány államban kizárólag levélben lehetett szavazni már akkor is. A levélszavazatok amúgy a mostani választásig jellemzően az országos eredménynek megfelelően alakultak, de idén, a koronavírusjárvány idején, amikor a közegészségügyi előírások betartása is politikai hovatartozás kérdésévé vált, gyaníthatóan sokszor annyi demokrata választó fog levélben szavazni, mint ahány republikánus.

Vagyis nagyon megalapozottnak tűnik az a forgatókönyv, mely alapján a választás éjszakáján, a személyesen leadott szavaztok alapján még úgy tűnhet, Trump nyeri a választást, hogy aztán a változatos szabályok szerint elszámolt, helyenként csak a választást követően akár egy héttel - vagy az amerikai posta szétverése miatt később - beérkező levélszavazatok összesítésével megforduljon az állás.

Trump keddi sajtótájékoztatóján is megismételte vádjait. "Erőteljesen panaszkodok már a szavazólapok miatt. Katasztrófa az egész", amihez még azt is sikerült hozzátennie, hogy "ha megszabadulnánk a szavazólapoktól, akkor nagyon... nagyon békés...akkor, őszintén, nem lenne hatalomátadás, akkor folytatás lenne".

Trump a sajtótájékoztatóján még azt is a választási csalások általa vélelmezett lehetőségével indokolta, hogy miért akar még gyorsan, az elnökválasztás előtt új főbírót kineveztetni a múlt héten elhunyt, a bíróság liberális szárnyához tartozó Ruth Bader Ginsburg helyére. Így ugyanis kétharmados többségben lennének a republikánusokhoz közeli konzervatív bírók a testületben, ami a vitatott választási kérdésekben is hivatott dönteni. Ezzel csak ráerősített a demokraták félelmeire, miszerint a republikánusok perek sorával próbálják majd ellehetetleníteni a levélszavazatok elszámolását, és minden lehetséges szempontból támadni készülnek a választás eredményét.

Trump esélyei ugyanis alig másfél hónappal a választás előtt a felmérések szerint igen rosszak. Nem csupán az országos felmérésekben tetemes a hátránya, de még a választás kimenetét eldöntő ún. csatatérállamok javában is hátrányban van. És bár az esélyeit véletlenül se írnánk le - bőven van esélye győzni, és például az elmúlt napokban Floridában és Arizonában, két fontos csatatérállamban is javított a felmérésekben -, jelenleg egyértelműen a demokrata Joe Biden a választás esélyese, a demokratáknak pedig esélyük nyílt a szenátusi többség megszerzésére is. (Via BBC)