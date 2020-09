Bajnai cáfolja, hogy momentumosként visszatérne a politikába

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

„Oszkó Péter volt pénzügyminiszter úr is segít bennünket, és szoktam Bajnai Gordon volt miniszterelnök úrral is egyeztetni” - nyilatkozta Fekete-Győr András, a Momentum elnöke csütörtökön az Inforádióban arról, hogy kik segítik a párt választási, vagy ahogy a politikus fogalmazott, kormányzati felkészítését.

Ez több helyen már úgy jelent meg, hogy Bajnai a Momentum színeiben visszatér a politikába, a Fidesz is elkezdett újra bajnaizni. A volt miniszterelnök ugyanakkor vasárnap a Facebook jelentkezett, mert „kényelmetlen helyzetben találtam magam az elmúlt napokban, muszáj megszólalnom”.

Mint írja, „Fekete-Győr András adott csütörtökön hosszabb interjút, ebben engem is említett és pontosan fogalmazott: «...és szoktam Bajnai Gordon volt miniszterelnök úrral is egyeztetni». Ez így igaz.

Azóta nagy kört futott a sajtóban az ebből kreált klikkvadász hír, miszerint «Bajnai visszatér a politikába, a Momentum színeiben». Ez így viszont már nem igaz”.

Bajnai emlékeztet arra, hogy 2014 óta hátralépett a belpolitikától, külföldön dolgozik egy nemzetközi cég egyik vezetőjeként. Civilként, volt kormányfőként ugyanakkor azóta is aktívan támogatja „azokat a bátrakat, akik hitelesen küzdenek Magyarország polgári, európai jövőjéért, az országot 10 éve maga alá gyűrő maffiakormány leváltásáért”. Ezért segítette a kezdetektől Karácsony Gergő főpolgármesteri kampányát, ezért ajánlotta az EP kampányban nyilvánosan Jávor Benedeket, Molnár Csabát, Dobrev Klárát, Donáth Annát, Ujhelyi Istvánt. És ezért beszélgetett „az elmúlt három évben néhányszor” Fekete-Győr Andrással a kormányzati tapasztalatairól.

A pártpolitikában továbbra sem akar részt venni, „viszont az általam régóta sürgetett ellenzéki összefogás hiteles szereplőit, ha ezt igénylik, mindenkor támogatni fogom. Ezen túlmutató politikai ambícióim nincsenek”.

Végül felhívja a figyelmet az SZFE-s egyetemfoglalásra, kiállást sürget Iványi Gáborék, az Igazgyöngy Alapítvány és a Dr. Ámbédkar Iskola mellett, és a megmaradt független sajtó támogatására hív fel.

Oszkó Péter is megszólalt. Ő is azt írja, hogy semmilyen módon nem kíván részt venni pártpolitikai vagy választási küzdelmekben. „Időről időre előfordul, hogy a tevékenységünket is érintő közéleti, különösen gazdasági kérdésekben egyszer-egyszer szakértői megnyilatkozásokat teszek, illetve véleménynyilvánításokat vállalok, amin egyébként a jövőben sem kívánok változtatni. De szeretném rögzíteni, hogy ezt konzekvens módon pártoktól függetlenül teszem és továbbra sem szeretném, ha ilyen jellegű aktivitásomat váratlan módon bárki saját egyéni, pártpolitikai céljaira kívánná felhasználni”.