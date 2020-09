Angela Merkel szép csendben meglátogatta a kórházban Alekszej Navalnijt

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Hogy mekkora jelentőséget tulajdonít Angela Merkel Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki megmérgezésének? Hogy nagyot, azt már abból is sejteni lehetett, hogy az Északi Áramlat 2 gázvezeték korábban tabunak számító témáját is bedobta, azzal fenyegetve Oroszországot, hogy akár hazája hosszú távú energetikai stratégiáját is félredobva felmondja a már csaknem kész vezetékről kötött szerződést Oroszországgal.

De most újabb jelét adta, hogy mennyire fontos neki személyesen ia az ügy. A Spiegel saját információi alapján arról írt, hogy titokban még meg is látogatta a berlini Charite kórházban lábadozó Navalnijt. Látogatása tényét azóta a Twitteren maga Navalnij is megerősítette.

A Spiegel beszámolója szerint a látogatás teljes titokban zajlott, de annyira, hogy azt még most sem írták meg, hogy pontosan mikor történt.

Navalnij augusztus 20-án, egy Tomszkból Moszkvába tartó repülőn lett rosszul. Stábja már akkor mérgezésre gyanakodott, ezért is szervezték meg kimenekítését az országból, mert nem bíztak benne, hogy ott megfelelő kezelést kapna, abban meg pláne nem, hogy a hatóságok bármi érdemit kiderítenének a történtekről. Németország, mely általában elég visszafogottan szokott reagálni Oroszország különböző akcióira, ez esetben rögtön aktiválta magát. Azt, hogy Navalnijt megmérgezhették, a legmagasabb kormányszinten kommunikálták. (Via The National Post)