Az operatív törzs egy hét után beolvasta egy kérdésünket, csak nem úgy, ahogy feltettük

Alig egy hetet kellett várni, hogy az operatív törzs beolvassa az egyik kérdésünket a napi „sajtótájékoztatóján”. Itt ugye az a menet, hogy a szerkesztőségeknek reggel 9-ig el kell küldeniük a kérdéseket, azokat átnézik, néhányat beolvasnak, és arra a néhányra mondanak valamit.

Most látszólag velünk is ez történt. Miután múlt héten egyetlen egy kérdésünk sem ment át Kovács Zoltán államtitkár szűrőjén, váratlanul Kiss Róbert alezredes bejelentette, hogy „a szociális intézmények lakóira vonatkozó tesztelések kapcsán küldött megkeresést a 444. A kérdése: mikor kerülhetnek vissza a betegek a kórházból az intézménybe?”

Valóban szerepelt a kérdésben a szociális intézmények, a kórház és a teszt kifejezés is, de valójában erről érdeklődtünk:

„A szociális intézmények öt napon belül elvégzett két negatív eredményt adó PCR-teszthez kötik azt, hogy visszafogadjanak kórházban ápolt gondozottat. A tesztkapacitások leterheltsége miatt azonban most gyakran 3-4 napot is várni kell a tesztek eredményére, ezért sok gondozott végül a kórházban reked, ahol nagyobb a kockázata annak, hogy megfertőződjenek. Tervezik-e a tesztkapacitás növelését, vagy olyan antigén gyorstesztek használatát, amelyek akár 20 percen belül is eredményt adnak, és amilyeneket például Bajorországban már használnak az egészségügyi ellátásban?”

Miután Kiss alezredes nem ezt olvasta fel, Müller Cecília nem is erre válaszolt, hanem elmondta az általános protokollt.

További kérdéseink, amikre múlt héten sem kaptunk választ, de elküldtük megint ma is: