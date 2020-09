A magyar nagykövet azért nem állt ki Szvetlana Alekszijevics mellett, mert nem ment el egy egyeztetésre

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Ungár Péter LMP-s képviselő írásbeli kérdést tett fel Szijjártó Péter külügyminiszterenek arról, hogy Magyarország minszki nagykövete milyen formában vett részt a demonstráción, amin 17 EU-tagország Minszkbe akkreditált nagykövete próbálta megakadályozni, hogy Szvetlana Alekszijevics Nobel-díjas írónőt elhurcolják otthonából a fehérorosz hatóságok emberei. Erre azért volt különösen nagy esély, mert Alekszijevics részt vett a Lukasenka elnök elleni szervezkedésben, és ezért az utóbbi hetekben eljárás is indult ellene.

Alekszijevics a Nemzeti Egyeztető Tanács nevű szervezet tagja volt, és a csoport tagjai közül szeptember elejére az írónőt leszámítva mindenki börtönbe került, külföldre menekült vagy eltűnt. A napokban végül Alekszijevics is Németországba távozott.

Szijjártó helyett Magyar Levente államtitkár válaszolt Ungár kérdésére, és azt írta, Csutora Zsolt minszki nagykövet, aki korábban a keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár is volt, azért nem volt ott a 17 nagykövet mellett Alekszijevics otthonában, mert nem vett részt az Fehéroroszországba akkreditált EU-s nagykövetek szeptember 10-i megbeszélésén, így „az azt követő spontán kezdeményezéshez sem csatlakozott”.

A magyar kormány az utóbbi hetekben ragaszkodott ahhoz, hogy a többi EU-tagállammal ellentétben, nem ítéli el nyilvánosan Lukasenka elnök és a rendőrség fellépését a fehérorosz tüntetőkkel szemben. Pedig erről már született egy uniós nyilatkozat is, amihez Magyarországnak is csatlakoznia kellett. A 444 kérdéseire a külügy el is ismerte, hogy csatlakoztak a nyilatkozathoz, de akkor sem említették, mi szerepel abban a nyilatkozatban.