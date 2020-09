Visumax ReLEx SMILE®: megérkezett a világ legújabb látásjavító lézerkezelése

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Magyarországra is megérkezett a lézeres látásjavító eljárások legújabb generációja. A Visumax ReLEx SMILE egyesíti a korábbi lézeres szemműtétek összes előnyét: gyorsabb, kíméletesebb és kényelmesebb.

Jó, jobb, Visumax ReLEX SMILE®

Az elmúlt három évtizedben a lézeres látásjavítás technológiája forradalmi utat járt be. Mára nemcsak a biztonság és a tökéletes látásélmény garantált, de gyors visszatérés a munkába és az aktív sporthoz- mindezt szabadon, szemüveg és kontaktlencse nélkül. A Visumax ReLEx SMILE® a jelenleg fellelhető legújabb látásjavító megoldás. Magát a Relex SMILE technológiát a világviszonylatban első számú lézeres berendezéseket gyártó, a német ZEISS fejlesztette ki. Szerte a nagyvilágban 2006-ban kezdték el alkalmazni és napjainkra már több mint 3 millió kezeléssel bizonyította sikerét. Olyannyira biztonságos, hogy az amerikai védelmi minisztérium legszigorúbb előírásainak is megfelel, katonáknál és vadászpilótáknál is alkalmazzák.

Csak 24 másodperc

Míg a harmadik generációs eljárásoknál a látásjavítás több lépésben, több lézerrel zajlik, addig az új technológiával egy lézer, egy lépésben végzi el a dioptriakorrekciót.

A SMILE® szabadalmaztatott technológia titka, hogy maga a lézer pár lélegzetvételnyi ideig, alig 24 másodpercig dolgozik. Nincs szükség a lebeny kialakítására, ugyanis a Zeiss Visumax lézere a szaruhártya belsejében egy lencse alakú szövetrészt különít el a kívánt fénytörési korrekció érdekében, melyet egy apró, 2mm-es bemetszésen keresztül távolít el a sebészorvos. Egyszerű hasonlattal élve, „kihúzza a dioptriát”.

Nézze meg a Visumax ReLEX SMILE kezelésről készített videót.

A kezelést követő 4-6 óra múlva ez a bemetszés begyógyul. Az eredmény villámgyors, a fátyolos látás kb. 4 óra után élesedni, tisztulni kezd. SMILE mozaikszó a Small Incision Lenticule Extraction (avagy kis bemetszésű lencse extrakció) rövidítése is erre az apró bemetszésre utal, mely pontosan olyan akár egy mosolygós emotikon.

A kezelés mindent „tud”, ami a páciensnek fontos

A Visumax ReLEx SMILE® kezelés legfőbb előnye abból adódik, hogy a lézer a szaruhártya érzékeny felső rétegiet és az idegeket lényegében érintetlenül hagyja és annak csupán az érzéketlen anyagába hatol be. Nincs lebeny, a kezeléssel érintett szövetmennyiség a jelenleg elérhető harmadikgenerációs FEMTO kezelésekhez képest lényegesen kisebb, azok kb 10-20%-ka.

A Visumax ReLEX SMILE a legkevésvé invazív eljárás.

Érvek az újgenerációs műtéti eljárás mellett:



A páciens semmilyen fájdalmat nem érez a kezelés során, mivel a Visumax lézer a szem felszín alatti rétegében, a lehető legkisebb szemnyomás-emelkedés mellett dolgozik, így maga a beavatkozás komfortos.

a kezelés során, mivel a Visumax lézer a szem felszín alatti rétegében, a lehető legkisebb szemnyomás-emelkedés mellett dolgozik, így maga a beavatkozás komfortos. A kezelést követő átmeneti kellemetlen mellékhatások (pl. szemszárazság, könnyezés, diszkomfort érzet) jelentősen csökkennek.

(pl. szemszárazság, könnyezés, diszkomfort érzet) A regenerálódási idő is lényegesen lecsökken , így az eljárás azok számára is megoldást jelent, akik folyamatosan feszített tempóban élnek, vagy aktívan sportolnak, és már másnap szeretnének munkába állni, vagy napokon belül visszatérnének az aktív labdajátékokhoz, kardió edzéshez, futáshoz, kerékpározáshoz, netán az extrém sportokhoz

, így az eljárás azok számára is megoldást jelent, akik folyamatosan feszített tempóban élnek, vagy aktívan sportolnak, és már másnap szeretnének munkába állni, vagy napokon belül visszatérnének az aktív labdajátékokhoz, kardió edzéshez, futáshoz, kerékpározáshoz, netán az extrém sportokhoz Lábadozási idő szinte nincs: a műtétet követő harmadik nap után már lehet arcot mosni, sminkelni. Nem rúgja fel a mindennapi rutint, mivel a kezelést követő napon bátran volán mögé vagy repülőre lehet ülni, és a klíma használatáról sem kell lemondani.

A Fizikai Nobel díjat érő technológia

A forradalmi eljárás alapját olyan tudományos felfedezések adják, melyek új fejezetet írtak a lézerfizika történetében: Gérard Mourou és Donna Strickland a nagy intenzitású, ultrarövid lézerimpulzusok létrehozásának kidolgozásáért 2018-ban fizikai Nobel díjban részesültek. Kifejlesztett módszerük nemcsak a fizikában jelentős mérföldkő, de az orvostudomány területén, elsősorban a szemsebészetben is komoly innovációkat tett lehetővé - aminek köszönhetően emberek millió élhettek a látásjavító szemműtét lehetőségével.

A biztonságot a 30 év tapasztalata garantálja

Az új technológiát az innovációk terén élen járó Focus Medical vezette be elsőként Magyarországra. Az Ön biztonságát nem csak a világban elvégzett 3 millió ReLEx SMILE kezelés, de a Focus Medical több mint 30 éves tapasztalata garantálja.

