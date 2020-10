Több mint 12 ezer kilométert repült le megállás nélkül egy kis goda

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

A 4BBRW regisztrációs névvel jelölt, nyomkövetővel ellátott hím kis goda beállította a megállás nélküli repülés világrekordját (mármint a nyomkövetővel ellátott madarak között) azzal, hogy 11 nap alatt elrepült Alaszkából Új-Zélandra, több mint 12 ezer kilométert megtéve ezzel.

Az állat szeptember 16-án kelt útra Alaszka dél-nyugati vidékéről, és 11 nappal később már egy Auckland melletti öbölben pihente ki az több ezer kilométeres repülés fáradalmait. A műholdas mérés szerint a madár összesen 12 854 kilométert repült, de az őt megfigyelő kutatók szerint, ha levonják ebből a különböző korrekciós hibákat, akkor kb. 12 200 kilométeres lesz az út.

A korábbi világrekordot 2007-ben regisztrálták, az egy 11 680 kilométeres, megállás nélküli túra volt.

Így néz ki egy kis goda Fotó: Wikipedia

Tudósok szerint a kis goda az egyik legjobban repülő és navigáló madárfaj. Hosszú utak előtt akár rendes testsúlya kétszeresére is hízik, de ha kell, belső szervei súlyát is csökkenti, hogy még energiahatékonyabb legyen a repülés. Egymással konkuráló elméleteink vannak arról, hogy a madarak alszanak-e az ilyen hosszú utak során, de valószínűbb, hogy nem. Szintén nem tudjuk biztosan, hogyan navigálnak ezek a madarak ennyire jól, de a most megfigyelt kis goda repülési mintázata alapján úgy tűnik, mintha a madár a Pápua Új-Guinea és Új-Kaledónia közötti kis szigeteket meglátva korrigálta az irányt, hogy Új-Zélandra jusson.

A kis godát egyébként új-zélandi kutatók jelölték meg 2019 végén. A madár várhatóan 2021 márciusában kel majd újra útnak Ázsia felé, ahol a Sárga-tenger környékén eszeget majd puhatestűeket és rovarokat, aztán visszatér Alaszkába. (Guardian)