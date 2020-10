Az EU szankciókra készül Oroszország ellen Navalnij megmérgezése miatt

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Az Európai Unió pénzügyi szankciókat tervez bevezetni hat magas rangú orosz kormányhivatalnokkal szemben, akik a gyanú szerint megtervezhették Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető augusztus végi megmérgezését - írja a New York Times. A hat személy számláit befagyaszthatják és megtilthatják nekik, hogy beutazzanak az Európai Unióba.

A hat hivatalnok közül többen Vlagyimir Putyin elnök belső köréhez tartoznak, ilyen Alekszander Boronyikov, az orosz belső elhárítás, vagyis az FSZB vezetője; Szergej Kirijenkó, az elnöki kabinet helyettes vezetője és Andrej Jarin, az elnök belpolitikai igazgatóságának első embere. Szankciókra számíthat még rajtuk kívül a védelmi minisztérium két miniszterhelyettese, Alekszej Krivorucsko és Pavel Popov, valamint Szergej Menjajlo, a szibériai szövetségi kerület elnöki követe.

A hat hivatalnok Navalnij elleni merényletben betöltött szerepéről a német és a francia kormány nyújtott be egy 500 oldalas, bizonyítékokat soroló dokumentumot a többi tagállamnak a héten. Az Európai Unió vezető diplomatái szerdán jóvá is hagyták a listát, amelyet, ha a tagállamok nem élnek vétójogukkal, csütörtök reggel hivatalosan is elfogadnak.

Oroszország tükörválaszt ad majd az ellene a Navalnij-ügy miatt bevezetendő nemzetközi szankciókra - így reagált a hírre Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán három orosz rádióállomás kérdéseire válaszolva. A miniszter "barátságtalannak" nevezte az Oroszországgal szembeni európai uniós lépéseket, amelyek komoly aggályokat keltenek Moszkvában, és aláássák az orosz-EU kapcsolatokat. Lavrov még kedden azt mondta a témában, hogy

Oroszország kénytelen lesz egy időre megszakítani a kommunikációt az Európai Unió vezetőivel, ha ebben a közösségben nem értik meg, hogy Moszkvával a párbeszédet a kölcsönös tisztelet alapján kell folytatni. Az orosz diplomácia vezetője kifogásolta, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrégiben azt mondta, a jelenlegi orosz vezetéssel nem jöhet létre geopolitikai partnerség. "Így lesz, ha ezt akarják" - mondta kedden Lavrov.

Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezetőt augusztus 20-án szállították kórházba miután rosszul lett a szibériai Tomszkból Moszkvába tartó gépen. Putyin leghangosabb bírálóját végül Berlinbe szállították, ahol több vizsgálat is arra jutott, hogy a novicsok nevű, orosz állami fejlesztésű idegméreggel mérgezhették meg. Navalnij szerint Putyin állhat a megmérgezése mögött.