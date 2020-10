Lázár János: Amikor Simicskát pocskondiázták, én akkor sem tagadtam meg

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

„Ha a Fidesz nyer 2022-ben, neki fog látni a hibák kijavításának. Erre a párt mindig képes volt. Van is egy belső mondás: a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”- bizonygatta a Válasz Online-nak adott mélyinterjújában Lázár János. A visszavonult miniszter ugyanakkor arra panaszkodott, hogy a párton belüli vetélytársai pletykákat terjesztettek róla: „Meghatározó fideszes politikusok is elhitték, hogy én Simicskával és Spéderrel szövetkezve a párt átvételére készülök. Reggeltől estig ezt duruzsolták Orbán Viktor fülébe”. Tagadta, hogy valaha is pénzt kapott volna a Fidesz forgalomból kivont oligarcháitól, Spéder Zoltántól vagy Simicska Lajostól, de azt elismerte, hogy jóban van velük:

„Amikor Simicskát pocskondiázták, én akkor sem tagadtam meg. Amikor Spédert, én akkor is a barátomnak mondtam. A barátaimat és az elveimet nem vagyok hajlandó megtagadni. Olyan isten nincs, hogy nekem a széljárással változzon a véleményem olyanokról, akik a szövetségeseim.”



Lázár János elmondta, hogy a kudarcok hatására változik az ember. Fotó: Vörös Szabolcs/Válaszonline.hu

Bevallotta azt is, hogy a Spéder elleni támadássorozat erős motivációt adott neki ahhoz, hogy akkor otthagyja a kormányzatot. Azt azért hozzátette, hogy „nem hagyom magam kiszorítani a Fideszből”.

Szijjártó Péter jachtozását azzal igyekezett megvédeni, hogy ő az egyik legjobb külügyminiszter Európában. „Ezen a tényen nem változtat, ha a diplomáciai, külgazdasági munkáján kívül olyasmit tett, amit egy emberöltővel ezelőtt – hogy konkrét példára utaljak – még egy baden-württembergi miniszterelnök is megtett, de amit szerintem már Szijjártó sem tenne meg újra” - hozta fel Lothar Späth példáját, ami azért érdekes választás, mert a magyar külügyminiszterrel ellentétben a német politikus belebukott abba, hogy kiderült: az egyik elektronikai vállalat pénzéből hajózott a családjával az Égei-tengeren.