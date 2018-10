Amikor a miniszterelnök két hét alatt belebukott abba, hogy ajándékutakat fogadott el

Nem Magyarországon lett először botrány abból, hogy állami vezetők nagyvállalkozók pénzén járnak szórakozni. Amíg Orbán Viktor teljesen természetesnek tartja, hogy az állami megbízásokból meggazdagodott Garancsi István fizeti a magángépes meccsnézését, máshol a hasonló ügyek évtizedes karriereket törtek ketté.

Hasonló botrány tört ki Németországban is, amikor 1990 végén a Baden-Württemberg tartományt vezető kereszténydemokrata miniszterelnökről, Lothar Späthről kiderült, hogy rendszeresen fogadott el ajándékutakat a legnagyobb vállalatok vezetőitől, akik szintén jól jártak, hogy a politikussal utazgattak.

Lothar Späth bejelenti a lemondását.

A botrány kirobbanásakor Lothar Späth már 13. éve volt tartományi miniszterelnök, egy időben Helmut Kohl legnagyobb pártbeli riválisaként emlegették. Amíg meg nem jelentek a hírek nagyvállalatok által fizetett utazásokról, a miniszterelnök szinte kikezdhetetlennek tűnt. De amikor egyre több részlet került elő arról, hogyan befolyásolták az üzleti kapcsolatai a politikai döntéseit,

Späth két hét alatt belebukott.

Ne érdekeljen, ha esik a hó, mert nyaralni visz az álomhajó

Először 1990 decemberében jelentek meg hírek arról, hogy a miniszterelnök a SEL nevű elektronikai vállalat pénzéből hajózott a családjával az Égei-tengeren 1984-ben, majd 1986-ban is. A költségekben benne voltak a magángépek és a luxusjachtok bérleti díjai is. A nyaraláson egyébként a vállalatot vezető Helmut Lohr is ott volt a családjával. Majd az álomhajó-botrányként ismertté vált ügy egyre csak dagadt, miután kiderül, hogy a vállalat még ezeken kívül is szervezett utazásokat Späth családtagjainak. Ráadásul a miniszterelnök útjait a SEL vezetője kreatív könyveléssel számolta el, és működési költségként leírta az adójából.

Späth beszédet mond 1989 őszén Brémában, a CDU kongresszusán. Fotó: Schaack, Lothar/Bundesarchiv

Akkoriban a miniszterelnök szóvivője azzal az ismerős érvvel próbálta menteni a helyzetet, hogy „teljesen normális, ha baráti viszonyban lévő családok meghívják egymást kávéra vagy bármi másra”. Szerinte természetes, ha a miniszterelnök időről időre igénybe veszi a vállalatvezetők segítségét.



De persze a miniszterelnök barátságával az utazásokat megajándékozó cég is jól járt.

Ugyanabban az évben, amikor a miniszterelnök a SEL vezetőjével hajózott, Spät utasítására a vállalat külön kiírás nélkül megbízást kapott arra, hogy felszerelje a tartományi hivatalokat fax készülékekkel. A miniszterelnök arról is gondoskodott, hogy a hadsereget is a SEL lássa el telefonokkal. De az üzleti kapcsolatok építésében is sokat segített. Amikor Spät 1986-ben Indonéziában járt, a vele utazó baden-württembergi vállalkozók közül Helmut Lohrt külön bemutatta az államelnöknek, így a cégvezető lobbizhatott egy ottani telefonrendszer kiépítéséért, amit később meg is kapott. Később Späth közvetítésével a Fülöp-szigeteken is így tudott megbízást szerezni.

Korabeli karikatúra arról, ahogy nagyvállalatok a miniszterelnök kényelméről gondoskodnak.

De nem Lohr volt az egyetlen nagyvállalkozó, aki fontosnak tartotta, hogy a miniszterelnök világot lásson.



A 1987-ben a miniszterelnöki házaspár Karib-szigeteki nyaralását, Max Grundig, a Grundig alapítója állta: Párizsból Concorde-dal utaztak Martinique szigetére, ahol tengeri útra indultak Grundig 62 méter hosszú jachtjával.



Späth sokat utazott a Daimler akkori vezetőjével, Werner Nieferrel is. Aztán egy közös kanadai kirándulás után úgy döntött, mégsem olyan sürgős elfogadni azt a törvényt, ami kötelezővé tette volna a katalizátorok beépítését az új autókba.



Még 1990-ben is a hoteltulajdonos Hetzel család számlájára nyarat a családjával Egyiptomban. Nem sokkal később pedig azért lobbizott, hogy a baden-württembergi kormány adjon támogatást egy olyan hotel felújítására, amiben Hetzelék érdekeltek voltak. De itt már annyira kilógott a lóláb, hogy szociáldemokrata ellenzék tiltakozására aztán ezt a projektet lefújták.



A Spiegel akkor kiderítette, hogy Späth a választási kampányaihoz is rendszeresen használta a nagyvállalatok repülőit és helikoptereit. A lap azokat az eseteket is összeszedte, amikor az ügyészség sokkal elnézőbb volt, ha a miniszterelnök barátainak ügyeiről volt szó.

Két hét alatt hirtelen annyi ügy került elő a miniszterelnökről és a nagyvállalati barátairól, hogy végül Lothar Späthnek 1991. január 13-án le kellett mondania. De még a bejelentésnél sem ismerte el, hogy hibázott volna, csak annyit mondott, ügyetlen volt, de szerinte az utazások ellenére a belső függetlenségét mindvégig meg tudta tartani. „Späth nem megvásárolható és nem megvesztegethető” - mondta magáról. De nem akarja, hogy a támadások tovább ártsanak a tartománynak és a kormányzati feladatoknak, ezért lemond a miniszterelnökségről.

Végül a stuttgarti ügyészség nyomozást indított ellene hűtlen kezelés és jogosulatlan előnyszerzés gyanúja miatt, de ezt bizonyíték hiányában leállították. Nem sokkal később már zavartalanul élhette a topmenedzserek életét: a lemondása után öt hónappal már egy nagyvállalat vezetőjeként dolgozott Jénában. 2005-ben pedig a Merrill Lynch német és osztrák bankjainak ügyvezetőjévé nevezték ki.