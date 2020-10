Pakisztán miniszterelnöke az iszlámfób tartalmak betiltását kéri a Facebooktól

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Pakiszitán miniszterelnöke, Imrán Hán arra kéri a Facebookot, hogy tiltsa be az iszlámfób tartalamakat a közösségi oldalon, írja a BBC.

A Mark Zuckerbergnek címzett levelében a miniszterelnök azt írja, hogy nő az iszlámfóbia a közösségi médiában terjedő gyűlöletbeszédnek, szélsőségességnek és erőszaknak köszönhetően. Ezért a Twitteren is megosztott levelében arra kérte a Facebook-alapítót, hogy:

„tekintettel a muszlimok tömeges bántalmazására és gyalázására a közösségi média platformjain, arra kérném Önt, hogy tegyen hasonló tilalmat az iszlámfóbiára és az iszlám elleni gyűlöletbeszédre, ahogyan azt a holokauszttagadó posztoknál is tette.”

A Facebookon már eddig is tiltotta a vallási, faji, etnikai, nemzeti alapon tett gyűlöletbeszédet, de nemrég Zuckerberg a holokauszttagadást is feltette a listára, erre utalt most Imrán Hán.

Mindennek az az előzménye, hogy vasárnap a pakisztáni miniszterelnök az iszlám megtámadásával vádolta a francia elnököt, Emmanuel Macront, amiért a történtélemtanár brutális lefejezése után azt mondta, hogy „az iszlamisták a jövőnket akarják, de mi nem adjuk fel a karikatúráinkat!”. Ez több közel-keleti országban is felháborodást váltott ki, Macron hiába állítja, hogy félremagyarázták a szavait, több francia termékre is bojkottot vetettek ki a Közel-Keleten.