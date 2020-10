Megtalálták az első bizonyítékát annak, hogy a Jeges-tenger alól már áramlik a metán

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Egy orosz kutatóhajón tevékenykedő nemzetközi kutatócsoport elsőként talált bizonyítékot arra, hogy az Északi-sarkvidék óceánja, azaz a Jeges-tenger alól már áramlik a légkörbe az eddig többnyire fagyott metán. A kutatók a Szibéria észak-keleti partjainál lévő Lapnyev-tengeren figyelték meg, hogy a kontinentális talapzatból egy kb. 10 kilométer széles és 150 kilométer hosszú csíkban szivárog a szén-dioxidnál nyolcvanszor potensebb üvegházgáz.

Az eddig a tengerfenék fagyott talajában tárolt metán buborékokban szabadul fel, és feloldódik a vízben, amiben így mérhetően megnőtt a metán-koncentráció. A víz azonban nem nyel el mindent, a vízfelszín környékén a tudósok szerint már most is az átlagos szint négyszerese-nyolcszorosa körül van a metán-koncentráció, de azt, hogy pontosan mennyi metán szivárog jelenleg a légkörbe, még nem tudják megmondani. Valószínűbb, hogy egyelőre nem sok, a felfedezés azonban így is mérföldkőnek számít, hiszen bizonyítja, hogy a Jeges-tenger alatt is elkezdődött az a metánfelszabadulás, amit a klímakutatók az utóbbi években az egyik legnagyobb kockázatnak tartottak.

A Északi-sarkvidéken felszabaduló metán ugyanis lényegesen gyorsíthatja a légkör melegedését, a melegedés pedig további metán-tartalékokat olvaszthat ki a sarkvidéki talajból. A legtöbb klímamodellben eddig nagy bizonytalanságot okozott, hogy nem lehetett pontosan megjósolni, mikor indul el ez a metánfelszabadulás.

Metán nemcsak a Jeges-tenger alatt van, hanem Szibéria északi részein a fagyott talajban is. Itt már megindult a gáz kiolvadása, már idén nyáron és ősszel is több új kráter és mély víznyelő képződéséről számoltak be orosz kutatók, akik szerint ezek minden bizonnyal a talajból felszabaduló metán nyomai lehetnek.

A folyamat várhatóan nem fog leállni, sőt minden bizonnyal inkább gyorsulni fog, hiszen az Északi-sarkvidék már eddig is lényegesen gyorsabban melegedett a bolygó többi részénél. A Laptyev-tenger például még most sem kezdett befagyni, és ilyesmire az emberi mérések kezdete óta nem volt példa. A befagyás elmaradása egyébként valószínűleg szintén növeli a felszabaduló metán mennyiségét. (Guardian)