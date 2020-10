Kanada miniszterelnöke kimondta, hogy a koronavírus-járvány egy baromi nagy szívás

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Bármelyik motivációs tréner megirigyelhette volna azt a kitartásra buzdító beszédet, amit Justin Trudeau, kanadai miniszterelnök mondott a népének.

Trudeau a kamerába nézve, nagy hatásszünetekkel szólt a kanadaiakhoz, akiket arra kért, hogy bár a jelenlegi helyzet „baromi nagy szívás”, tartsanak ki, mert túl fognak jutni rajta. A miniszterelnök arról beszélt, hogy mennyire frusztráló a jelenlegi szituáció, hogy a gyerekek nem mehetnek halloweenkor cukorkát kérni, és hogy ki tudja, karácsonykor meglátogathatjuk-e a szeretteinket. A most első osztályos gyerekét is megemlítette, aki megkérdezte tőle, hogy a COVID-19 járvány örökké fog-e tartani. A miniszterelnök szerint ez mindenkinek nehéz, a kormánynak és a tarományoknak is kemény döntéseket kell hoznia arról, hogy bezárjon-e üzleteket, vagy ne, és ha igen, akkor mikor.

Trudeau szerint ez a tél még biztosan „szívás” lesz, de a jövő tavasz és nyár sokkal jobb lesz, ha most összefognak a kanadaiak és kitartanak, mert együtt túl tudnak jutni rajta. (Guardian)