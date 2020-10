Orbán már áprilisban győzelmet hirdetne a járvány ellen

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió műsorvezetőjének azt mondta, úgy számol, hogy december végén, január elején megérkezik az első adag koronavírus elleni vakcina. Ezzel a krónikus betegeket és az idősek közül a legveszélyeztetettebbeket már januárban be tudjuk oltani.

Orbán Viktor szerint a nagyobb tömegek áprilisban juthatnak hozzá az oltáshoz. Az Operatív Törzs készít egy átoltási tervet. Valamint kiküldték az embereiket Kínába és Oroszországba is tárgyalni, mert szerinte ott előrébb vannak a fejlesztéssel. Orbán úgy becsüli, hogy tavasszal 2-3 fajta vakcina is lesz, így aki be akarja oltatni magát, tud választani. „Áprilisban nagy valószínűséggel győzelmet hirdethetünk a járvány ellen” - jelentette ki.

A miniszterelnök a csütörtöki uniós csúcsról azt szűrte le, hogy „nálunk a helyzet még istenes”. Ehhez képest sokkal rosszabb a helyzet Belgiumban, Hollandiában, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban vagy Ausztriában. „Szóval kész zűrzavar, ami Európában uralkodik”- tette hozzá.

A határátlépések szigorúbb szabályozásáról most azt mondta: „Nem akarunk igazából a föltétlenül szükségesnél több külföldit látni Magyarországon, és nem tanácsoljuk a honfitársainknak se, hogy külföldre menjenek. Ez most nem az utazásnak az ideje.”

Beszélt arról, is, hogy a többi uniós vezetővel próbálták összehangolni az különböző tesztek eredményeit, hogy el tudják-e fogadni a különböző országokban végzett teszteket, de „nem nagyon füllik a fogunk ehhez se, mert mindenki inkább a saját rendszerében bízik. Én is így vagyok ezzel, de holgozunk ezen”.

Az esetleges szigorításokról azt mondta, ő annak a híve, hogy „üssünk le néhány szabályt, de azok legyenek komolyak, és utána tartsuk be”. Tehát nem a szabályok szaporításában, hanem a már meghozott szabályok betartatásában látja a helyzet kulcsát. Kijelentette, hogy a maszkviselési szabályokat be kell tartani. Szerinte a hatóságok elég hosszú ideig voltak megértőek és segítőek, de már a helyzet arra kényszeríti őket, hogy „tekintsük lezárnak a bezsoktatást, ahogy az óvodában meg a bölcsődében mondják nekünk”.

Elmondta, hogy hétfőtől az ellenőrzések tekintetében egy új világ kezdődik, vagyis büntetni kell, mert aki nem hordja a maszkot, nem tartja be az előírásokat, az nem csak a saját egészségével játszik, hanem másokéval is, és a fertőzési számok továbbra sem lesznek kedvezőek, mivel felszálló ágban vagyunk. „A maszkot hordeni kell. Aki nem horja, felelőtlen, és veszélybe sodorja a szomszédját, a rokonait, a munkatársait, egyáltalán mindenkit, akivel találkozik.” Elmondta, hogy hétfőtől megvan a joga a rendőrségnek, hogy bezárja az éttermet, bezárja a boltokat, javaslatot tegyen, és bezárja a sport-és kulturális intézményeket.

„Tehát ha azt tapasztaljuk, hogy nem tartják be a szabályokat az érintettek, akkor erőből kell ezeket betartatnunk. Eljött ez a pillanat is.”