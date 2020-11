Lezárásellenessé alakítja át a Brexit pártot Nigel Farage

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Nevet és tematikát vált a Brexit párt - jelentette be az azt megalapító Nigel Farage brit populista politikus. Már hivatalosan is kérvényezték, hogy a szervezet új neve Reform UK lehessen. Farage azt is bejelentette, hogy a párt fő témája a koronavírus miatti lezárások vitatása lesz, a koncepciójuk szerint azok helyett inkább a legveszélyeztetettebb csoportokat kellene védeni és közben a nyájimmunitás elérésére hajtani.

A Brexit pártot Farage 2018. végén alapította meg és néhány hónappal ezután ők nyerték a 2019-es brit EP-választásokat.

Farage-t most nemcsak miatt érte azonnali kritika, mert a tudomány aktuális állása szerint az új típusú koronavírus esetében erősen kétes, hogy akár elvben elérhető-e nyájimmunitás, az öregek, krónikus betegek és más veszélyeztetett csoportok védelme pedig nehezen képzelhető el önmagában. A populista politikust azzal is vádolják, hogy a csak pénzre hajtva alakítgat pártokat. 2019-ben ugyanis előre lenyilatkozta, hogy miután az ország kilép az EU-ból, a Brexit pártot Reform párttá fogja átalakítani. Csakhogy akkor még egészen másfajta reform lett volna annak programja: a választási reform lett volna a téma, a tisztán többségi választási rendszer eltörlése, illetve a kétkamarás parlament átalakítása a Lordok Házának megszüntetésével.