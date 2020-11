Szavazóhelyiséget kellett lezárni a Trump-támogatók miatt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Nem meglepő módon azután, hogy Donald Trump a hivatalos eredmények megjelenése előtt bejelentette a győzelmét, országszerte sok helyen utcára vonultak a támogatói. Azután pedig, ahogy az újabb és újabb beérkező részeredmények hatására egyre inkább Joe Biden tűnt esélyesebbnek, ezek a tüntetések feszültté váltak.

Trump támogatói Detroitban Fotó: JEFF KOWALSKY/AFP

A rendkívül szoros versenyt hozó Arizonában be is kellett zárni a nyilvánosság elől egy szavazóhelyiséget az épület előtt zajló tüntetések miatt. A szavazóhelyiség előtt ugyanis megjelentek a szavazatok megszámolását követelő (?!) Trump-támogatók, akik között többen fel is voltak fegyverkezve.

Az este legabszurdabb pillanatait mindenképp az okozta, hogy a Trump-kampány kettős stratégiát követ: azokban az államokban, ahol Trump vezet, ott bírósági úton szeretnék elérni a szavazatszámlálás leállítását, ott viszont, ahol Trump fordíthat, ott a szavazatok megszámlálását követelik a tüntetők (ami önmagában fura kicsit, hiszen a szavazatokat természetesen meg fogják számolni, a demokraták ugyanis sehol nem kezdeményezték a számlálás leállítását.)

És Arizonában előfordult az is, hogy Trump támogatói már a Fox Newst gyalázták (hogy miért, arról hosszabban is írtunk.)

Válaszul arra, hogy Trump stábja jogi úton próbálja leállítani a szavazatszámlálásokat, több nagyvárosban is vonultak utcára emberek, azt követelve, hogy minden szavazatot számoljanak meg.