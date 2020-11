A Debreceni Egyetemen is átállnak távoktatásra, ahol csak lehetséges

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Olvasónk küldte el azt az üzenetet, melyet információja szerint a Debreceni Egyetem több karának hallgatói és oktatói számára küldtek ki szombat reggel. Ebben a Debreceni Egyetem rektora arról tájékoztatja az egyetem polgárait, hogy hétfőtől ahol csak lehetséges, távoktatást vezetnek be, és a személyes jelenléttel járó oktatási tevékenységet a szükséges minimális szintre korlátozzák.

Az üzenet szerint hétfőtől az oktatás döntő része online zajlik majd, ennek mikéntjéről az oktatók értesítik majd a diákokat.

A debreciner.hu közben arról ír, hogy egyelőre nem tudni, az egyetem egészét érinti-e a döntés, de kaptak már ilyen üzenetet a bölcsésztudományi kar, a gazdaságtudományi, az egészségügyi és az informatikai kar hallgatói is. A BTK-s üzenetből tudni lehet azt is, hogy zh-kat írni és egyéb számonkéréseken részt venni továbbra is be kell majd mennie a diákoknak, és egyelőre a téli vizsgaidőszakra sem vonatkozik az online átállás.

Pénteken 20 ezer megkérdezett hallgató véleményére hivatkozva a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája is azt javasolta, hogy vezessék be a távoktatást, ahol csak lehetséges.

Míg a magyar egyetemeknek lehetőségük van saját hatáskörben dönteni a távoktatás bevezetéséről, a középiskoláknak és általános iskoláknak nincs meg ez a lehetősége. Arról, hogy úgy tűnik, nem szülőkre és tanárokra tartozik, mekkora a baj az iskolákban, épp a napokban írtunk hosszabban.