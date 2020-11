Újabb mélyponton a török líra, Erdogan kirúgta a jegybank elnökét

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Szombaton jelentették be, hogy Recep Tayyip Erdoğan török elnök menesztette a török jegybank kormányzóját, Murat Uysalt. Uysal menesztése egy elnöki rendelet révén történt meg, egyelőre semmiféle indoklást nem fűztek hozzá.

A török líra idén már 30 százalékot vesztett értékéből, a török gazdaság pedig egyre komolyabb válságban van. Mint a Guardian írja, a líra pénteken 8,544-es dollárárfolyamon zárt pénteken, de előtte járt az abszolút mélypontot jelentő 8,58-as árfolyamon aznap. Mindez ráadásul egy olyan napon történt, amikor a dollár amúgy gyengélkedett a nemzetközi piacokon a választási bizonytalanságok miatt.

Uysal tavaly nyáron lett a jegybank vezetője, előtte kormányzóhelyettesként dolgozott ott. Erdoğan állítólag akkor azért menesztette a korábbi jegybankvezért, Murat Cetinkayát, mert nem volt hajlandó csökkenteni az alapkamatot. Erdoğan régóta az alapkamat csökkentésétől várja a gazdaság felpörgetését, legutóbb a múlt héten beszélt arról, hogy Törökország egy gazdasági háborút vív.

Ugyanakkor gazdasági elemzők rendre figyelmeztetnek rá, hogy Törökország egy komoly pénzügyi válság felé haladhat, és a török jegybanknak sürgősen szigorúbb monetáris politikát kéne alkalmaznia. A Capital Economics eheti elemzése szerint például Törökország külföldi valutatartaléka alacsony és folyamatosan fogy, ami nagyon sérülékenyé teszi az ország gazdaságát. Az elemzőcég szerint aggasztó, hogy a török jegybank nem köteleződött még el a feszesebb monetáris politika mellett, ami a befektetői bizalom helyreállításához kéne.

A jegybank új vezetője Erdoğan régi szövetségese, Naci Agbal lesz, aki 2015 és 2018 között a gazdasági minisztériumot vezette, de egyelőre nem világos, hogy ő fog-e kamatot emelni. A jelenlegi gazdasági miniszter, Berat Albayrak legutóbb csütörtökön jelezte, hogy a kormány nem akar beavatkozni a líra árfolyamának alakulásába, mivel szerintük az alapkamat emelése ártana a török gazdaságnak.

A monetáris politikai kérdések mellett elemzők attól tartanak, hogy esetleges nyugati szankciók is árthatnak a török lírának, ahogy az is felmerült, hogy ha Joe Biden lesz az Egyesült Államok következő elnöke, azt is megérezheti majd a török árfolyam.