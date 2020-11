Szijjártó 20 alkalommal helikopterezett az elmúlt 5 évben

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Szijjártó Péter nagyon szeret helikopterezni, olyan helyekre is rendőrségi helikopterrel jár, ahová viszonylag gyorsan és kényelmesen el lehet menni autóval is. Azt viszont eddig nem lehetett pontosan tudni, hogy mennyit is röpködött össze eddig a külügyminiszter, az erre vonatkozó kérdésere a minisztériuma egyszerűen nem válaszolt. A 24.hu viszont most az ORFK-tól kérte ki közérdekű adatigényléssel, hogy melyik miniszterek és hányszor használták eddig a rendőrség helikoptereit. Ebből pedig kiderült, hogy

Szijjártó az elmúlt 5 évben 20 alkalommal helikopterezett, ebből 14-szer csak az elmúlt két évben. Az ORFK az ennél régebbi repülésekről nem tart fenn adatot, azt pedig nem árulta el, hogy mindez mennyibe kerül. Az viszont kiderült az adatigénylésből, hogy "az állandó vagy ideiglenes védelemben részesülő személyek szállítására költségtérítés nélkül biztosítható rendőrségi szolgálati helikopter, így annak külön ellentételezésére nem kerül sor", vagyis a miniszterek helikopterezését az ORFK fizeti.

Mint kiderült, Szijjártón kívül csak két másik miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök utazott az elmúlt 5 évben a rendőrségi helikopteren, de messze nem annyit, mint a külügyminiszter:

Szijjártó után Pintér Sándor belügyminiszter használta legtöbbet az ORFK helikoptereit, összesen nyolcszor,

Simicskó István honvédelmi miniszter egyszer, 2016-ban,

és Orbán Viktor MIniszterelnök is egyszer, még 2015-ben.

2019-ben, amikor Pintés Sándor kétszer, Szijjártó pedig hétszer használta a helikoptert, az ORFK szerint a gépek összesen 22 órát és 44 percet szállítottak védett személyeket.

Szijjártó amúgy leginkább egy rendőrségi helikopterben szeret repülni, egy rendőrségi színek helyett szürkére festett, McDonnell Douglas 902-es típusú helikoptert. Ilyenből négyet vásárolt a Belügyminisztérium, Szijjártó ebből is egyet, az R900-as lajstromszámút szokta használni, amelyben bőrülések is vannak.