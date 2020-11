Orbán szigorúbban ellenőrzi Szijjártó fertőzőképességét, mint az egészségügyi dolgozókét

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Nem Szijjártó Péter az első kormánytag, akinek karanténba kellett vonulnia a koronavírus miatt, de valamiért mégis őt érte az a megtiszteltetés, hogy a miniszterelnök külön videót forgatott arról, ahogy kedélyeskedve érdeklődök a hogyléte felől. A rendkívüli alkalom a külügyminisztert is annyira izgatottá tette, hogy először a videóbeszélgetéshez is maszkot húzott, de Orbán tanácsára, hogy „interneten kereszül nem fertőzöl”, levette.

Szijjártóról Thaiföldön derült ki, hogy koronavírusos, előtte Kambodzsában néha maszk nélkül is lehetett látni a diplomáciai eseményeken, később több mint 1100 embert teszteltek miatta, megfertőzödött a mellé rendelt testőr, két magas rangú helyi tiszviselő, a magyar nagykövet és egy diplomata is, a kamdozsai kormány pedig karanténba vonult.A 24.hu azt is megírta, hogy a dél-kelet-ázsiai körútjára nem az állam milliárdból kiépített repülőgépparkjának valamelyik darabját használta, hanem egy máltai bejegyzésű magángépet bérelt.

Minderről a kormányzati PR-videón persze nem volt szó. Miután Orbán megállapította, hogy Szijjártó egy szuperfertőzővel találkozhatott, kedélyeskedő stílusban oltogatni kezdte a miniszterét, „ne gyere vissza, hanem maradjá' még ott lehetőleg még néhány napot”. Még arról a határozatról is tájékoztatta, ami szerint csak az mehet vissza dolgozni a kormányba dolgozni akinek van legalább két negatív tesztje, és közte eltelt legalább 48 óra.

Ez szigorúbb feltétel, mint a Nemzeti Népegészségügyi Központ egészségügyi dolgozókra vonatkozó új eljárásrendje megkövetel, miszerint november 7-től a koronavírussal fertőződött egészségügyi dolgozók visszatéréséhez a munkába már egyetlen negatív gyorsteszt is elég. Ez azért kell, hogy legyen elég szakember az egyre több beteg mellett.

Végül Orbán az tanácsolta a miniszterének, hogy ha eddig nem lett volna meg neki Albert Camustől a Pestis, akkor olvassa el.