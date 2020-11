Ijesztő viszonyok, vakcinanacionalizmus, Európa zárva

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Több mint 7400 ember van már kórházban Magyarországon a koronavírus következtében.

A betegségen átesett egykori focista arról beszélt, hogy meg kéne mutatni az egészségeseknek a kórházi állapotokat.

Franciaországban lehet, hogy január közepéig nem nyitnak újra az éttermek.

Biden szerint Trump emberi életeket veszélyeztet.

Keddi járványhír-összefoglaló.

91 újabb áldozatot jelentett be hétfőn az operatív törzs, és kiderült az is, hogy már több mint 7400 ember van kórházban. Kedden több mint 27 ezer tesztet jelentettek, ezen belül a pozitívak 19 százalékot tettek ki. Nem közölték külön, hogy ebben benne vannak-e a hétfőn kimaradt tesztek, de ha igen, akkor a 27 ezer nem tűnik túl soknak, máskor egy nap alatt is előfordult ennél több.

A vírusnak ismét voltak olyan fiatalabb áldozatai, akiknél csak magas vérnyomás, valamint cukorbetegség szerepelt a felsorolt alapbetegségek között.

Meg kéne mutatni az egészségeseknek a kórházi állapotokat - mondja a volt focista, aki elkapta a koronavírust. A 40 éves Bankos Barnabás nagyon komoly fájdalomról és a kórházban tapasztalt ijesztő viszonyokról beszélt egy interjúban.



Parragh László két évre elengedné az iparűzési adót: a járvány okozta válságkezeléshez kapcsolódó hír, hogy az iparkamara elnöke ismét kiállt a terve mellett, amit ha elfogad a kormány, nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek az önkormányzatok. Nem véletlen, hogy még Székesfehérvár fideszes polgármestere is kikelt magából a hír hallatán.

Jönnek a koronavírus-vakcinák, de honnan tudjuk, hogy tényleg hatékonyak és biztonságosak? A vakcinafejlesztésekről szóló reménykeltő hírek után a Qubit próbálja áttekinteni a helyzetet.

A járvány miatti kényszer szülte Magyarország népszerű társasjátékos projektjét: a Játszóház Projekt csapata a vírus miatt online felületre váltott, és nem várt sikerük lett.

Járvány a világban

Januárig zárva maradhatnak az éttermek Franciaországban: a francia sajtó értesülései szerint elképzelhető, hogy csak január közepén nyithatnak újra a bárok és az éttermek. A kormány tervei szerint viszont a sima üzletek akár már december elején megnyithatnak újra, ha sikerül kellően úrrá lenni a víruson.

Joe Biden szerint emberéletekbe kerülhet, hogy Trump nem működik együtt vele: az USA megválasztott elnöke eddig nagyon visszafogottan nyilatkozgatott, de most élesebbre hangnemre vált. Bírálta a vereségét elismerni képtelen Trumpot, mivel ellehetetleníti a normális átmenetet, és ez súlyos károkat okozhat a járvány elleni védekezésben is.

Iránban zsinórban harmadik napja dönt rekordot az új fertőzöttek száma: most 24 óra leforgása alatt 13352 esetet regisztráltak az országban, ahol tavasszal is hatalmas pusztítást végzett a vírus. 482 új haláesetet is jelentettek, és a várakozások szerint hamarosan újabb szigorításokat jelenthetnek be.

Szlovéniában 19 áldozata volt hétfőn a vírusnak, ez új rekord. Az országban hétfőn vezettek be szigorú korlátozásokat, leállt a tömegközlekedés, bezártak az iskolák, és csak a legszükségesebb üzletek maradhatnak nyitva.

Svédországban a járvány kitörése óta először korlátozták a társas összejöveteleket, ezentúl maximum csak nyolc ember lehet együtt nyilvános helyen.

Újrafertőződött a kigyulladt kórházból betegeket mentő román orvos: a súlyos égési sérüléseket szenvedett Cătălin Denciu egy belga kórházba került, és közben kiderült, hogy ismét koronavírusos.

És végül: hallgasd a 444 új podcastját, ami pont arról szól, hogy milyen változásokat hoz az életünkben a járvány. Az első adásban Vargha Dóra orvostörténésszel és Müller Viktor biológussal beszélgettünk arról, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy véget ért egy járvány, mit lehet sejteni ennek a járványnak a végéről, és mi marad velünk, ha egyszer a járványnak vége lesz.