Több önkormányzat elkezdte felülírni az ingyenes parkolásról szóló rendeletet

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

A világ szinte minden országában küzdenek a koronavírus-járvány ellen, ezért nehéz olyan védekezési eszközöket felmutatni, amit ne próbálnának ki sokfelé, de a magyar kormánynak mintha sikerült volna találni egyet: mi legalábbis egyelőre nem nagyon találtuk annak nyomát, hogy bárhol máshol bevetnék

az általánosan ingyenes parkolást a járvány elleni harcban.

Ez persze nem is meglepő: szakértők már tavasszal is figyelmeztettek, hogy az ingyenes parkolás nagyobb autóforgalomhoz, és így nagyobb légszennyezéshez vezet, azt pedig lehet tudni, hogy a rosszabb levegőminőség még veszélyesebbé teszi a koronavírust is. Lukács András, a Levegő Munkacsoport vezetője pár napja a Magyar Hangnak arról beszélt, hogy az ingyenes parkolás bevezetésével nőhet a levegő- és zajszennyezés is, egyrészt a többletforgalom miatt, másrészt azért, mert parkolóhely keresése közben a járművezetők folyamatosan lassítanak, gyorsítanak.

Az elmúlt napokban az is kiderült, hogy több polgármester sem nézte tétlenül az önkormányzatoknak amúgy komoly anyagi érvágást is jelentő ingyenes parkolás ismételt bevezetését, és rendkívüli parkolási intézkedésekről döntöttek. Ezt jelentették be előbb Győrben, a héten pedig a budapesti Terézvárosban is.

Rendet kellett tenni

Győr polgármestere, a fideszes Dézsi Csaba András múlt héten jelentette be, hogy a győri belváros teljes területén november 18-ától új parkolási rend lép életbe, és ezen a területen hétfőtől péntekig délután 4 és délelőtt 11 között csak a GYŐR-SZOL Zrt. által kiadott, érvényes parkolási bérletekkel lehet parkolni.

A 444 megkeresésére Dézsi Csaba András a rendkívüli parkolási rend bevezetését úgy indokolta: a megválasztása óta szembesül azzal, hogy a belvárosban lakók sokszor nem tudnak leparkolni annak ellenére sem, hogy szinte mindannyian vesznek éves bérletet. Nemcsak a saját ingatlanjuk közelében, de gyakran a teljes belvárosi parkolási zónán belül sem találnak helyet. Emiatt hosszan keringenek a környéken, ami környezeti terhelést is jelent.

Fotó: Dézsi Csaba András Facebook

A polgármester elmondása szerint elődei ezt a problémát úgy próbálták meg orvosolni, hogy a belvárost körülölelő városrészekre is kiterjesztették a fizetős parkolást, amivel városban dolgozó, de a külső városrészekben élő embereket próbálták arra ösztönözni, hogy ne autóval járjanak dolgozni.

„Ezen intézkedések ellenére Győr történelmi barokk belvárosában évek óta közlekedési káosz uralkodik. Elég sokat járok külföldre, és nagyon szeretem a történelmi belvárosokat, megfigyeltem, hogy általában az autós forgalom jelentősen korlátozott az ilyen belvárosokban. Óvják ezzel a történelmi épületeket és azt a hangulatot, amit ezek a klasszikus európai városok sugároznak nem csak az ott élők, hanem az odalátogatók felé is. Rendet kellett tenni, ez a Covid-19 járvány időszakában elrendelt ingyenes parkolási lehetőség apropót adott ahhoz, hogy ne húzzam-halasszam tovább - szakértők véleményére várva - a döntést. Szerintem egy olyan, a győriek széles körének véleményét is figyelembe vevő belvárosi parkolási rendeletet sikerült bevezetnünk, ami korlátozott várakozási övezet kijelölésével és a parkolás korlátozásával megoldja azt a káoszt és túlterheltséget, amit a belvárosba autóval közlekedők jelentős száma okozott, hiszen - hogy egy budapesti példával éljek -, a Váci utcában sem lehet furikázni autóval, vagy a Budai Várban sem. Természetesen, minden rendszert lehet finomítani, amennyiben erre praktikus javaslatok kapunk, minden esetben korrigálni fogjuk úgy, hogy a mindennapi élet reális igényeihez igazítsuk a rendeletet, hiszen a belváros minden győrié de minden győrinek kötelessége megóvni ezt a kincsünket” – írta válaszában Dézsi.

A győri polgármester még annyit tett hozzá, hogy „a győri barokk belváros nem túl nagy terület. A kijelölt ingyenes vagy fizetős parkolóhelyek, parkolóházak területéről gyalog bármely pontja 5-10 perces, kisgyermekkel kényelmes 15 perces sétával könnyen elérhető. Szerintem senkivel szemben nem támasztunk ennek figyelembevételével irreális elvárásokat.”

Terézvárosában is volt már terv erre

Budapesten a Soproni Tamás polgármester vezette Terézvárosi Önkormányzat döntött a különleges parkolási rend bevezetése mellett, melynek jelenleg előkészületei zajlanak. Kérdésünkre az önkormányzat közölte, hogy jelenleg a forgalomtechnikai tervek készülnek el, ami után az engedélyeztetés és a táblák legyártása és kihelyezése következik majd.

A tervek szerint hamarosan a kerületi parkolóhelyek 30 százalékát délután 6 és reggel 8 között kizárólag a VI. kerület lakói használhatják majd. Mint az önkormányzat válaszában írta, a lakossági parkolás reformján az új terézvárosi önkormányzat már tavaly ősszel, hivatalba lépésekor elkezdett dolgozni. A kerületben ugyanis óriási a napi forgalom, rengetegen érkeznek ide a külső kerületekből és az agglomerációból, ugyanakkor a forgalom mennyiségéhez képest kevés a parkolóhely.

Az önkormányzat válasza szerint az új rendszer a kerületi parkolóhelyek 30 százalékát érinti majd, és a kijelölt helyek egyértelműek lesznek mindenki számára, mivel közlekedési táblával fogják ezeket megjelölni. Azok lesznek jogosultak ezeknek a parkolóhelyeknek a használatára, akik a kizárólag terézvárosiaknak igényelhető éves lakossági várakozási engedéllyel (éves matrica) rendelkeznek.

„Már az ingyenessé tett parkolás és az annak nyomán fellépő közlekedési káosz előtt is folyamatban volt a terézvárosi lakosoknak fenntartott parkolóhelyek kialakításának előkészítése, amely most végső fázisába érkezett. A tavaszi ingyenes parkolás tapasztalatai igazolták a reform szükségességét és sürgősségét. A járványhelyzethez kapcsolódó ingyenes parkolást már tavasszal sem támogatta az önkormányzat, már csak azért sem, mert a terézvárosiak számára élhetetlenné tette a kerületet, ugyanakkor a koronavírus terjedését nem lassította, a megelőzést sem segítette. Az ingyenes parkolás újbóli bevezetése óta ismét mindennapos a közlekedési káosz, a dugók a korábbi néhány óra helyett egész nap tartanak, a szabálytalanul parkolók száma többszörösére nőtt, akárcsak az önkormányzathoz beérkező lakossági panaszok mennyisége. Az ingyenes parkolás jelentősen növeli a környezeti terhelést, a téli időszakban a fűtéssel és az adventi időszakban megnövekvő forgalommal együtt az autók károsanyag kibocsátása állandósítani fogja a szmogot” – írja válaszában az önkormányzat, amely hangsúlyozta, hogy a parkolási reform megvalósításában és tervezésében a főváros önkormányzat a kezdetektől támogató partner volt.

Szintén a fővárosi vezetéssel közösen született meg az a terv is, mely során mikromobilitási pontokat helyeznek majd ki a kerületben, ahol kerékpárokkal, robogókkal és rollerekkel lehet majd parkolni.