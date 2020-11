A Salamon-szigetek kormánya betiltja a Facebookot az emberek békés egymás mellett élése érdekében

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A 650 ezer lakosú Salamon-szigetek kormánya a Facebook ideiglenes betiltását tervezi. Manasseh Sogavare miniszterelnök parlamenti beszédében azt mondta, a lépésre az elharapózó online zaklatás, a nemzeti egység megőrzése és az emberek békés egymás mellett élésének megtartása érdekében szánta el magát a kormány.

Sogavare szerint az embereknek elegük van abból, hogy kamuprofilok, trollok zaklatják őket az interneten, hogy az állampolgárok évek alatt felépített reputációja percek alatt semmivé lehet az interneten. „Kötelességünk a nemzeti egység ápolása és békés egymás mellett élés elősegítése a népünk tagjai között. A Facebook aláássa az ország egyesítésére tett erőfeszítéseket” - mondta a kormányfő.

Az internetszolgáltatók képviselői várhatóan a héten tárgyalnak majd a kormánnyal arról, hogyan tiltsák le a Facebookot az ország internetfelhasználói előtt, így a blokkolás technikai részleteiről egyelőre nem sokat tudni, de a miniszterelnök szerint a blokk elsősorban a fiatalokat óvná a közösségi média káros hatásaitól addig, amíg az ország ki nem dolgozza a Facebookra és az ottani viselkedési normákra vonatkozó konkrét törvényeket.

A kormány szerint ezzel ők senkit nem akarnak elhallgattatni, az ellenzék mégis élesen kritizálta a lépést. Többen is azzal vádolták a kormányt, hogy csak azért tiltaná be a Facebook használatát, mert néhány hete a Facebookon szivárogtak ki és terjedtek el olyan, titkosított dokumentumok, amikből bizonyos, a koronavírus elleni védekezésre szánt pénzek elköltése követhető le, és ezek a dokumentumok tartalmaztak több, a kormányra nézve kompromittáló információt is.

Peter Shanel Agovaka kommunikációs miniszter szerint azonban ennek semmi köze a kormány tervéhez, nekik nem céljuk a szólásszabadság korlátozása, éppen ezért minden más médiumot érintetlenül is hagynak.

Több salamon-szigeteki viszont attól tart, hogy Facebook nélkül nem fog tudni megfelelően kapcsolatot tartani külföldön élő rokonaival, a külföldi telefonhívás ugyanis nagyon drága. (ABC)