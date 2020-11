Letartóztattak egy 14 éves fiút, aki hónapokon keresztül terrorizálta a 12 éves osztálytársát

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

A bíróság elrendelte annak a 14 éves fiúnak a letartóztatását, aki hónapokon keresztül terrorizálta 12 éves osztálytársát.

A fiatalkorú elkövető 2020 szeptembere és novembere között egy Nógrád megyei általános iskolában rendszeresen bántalmazta és megalázta egyik osztálytársát. Az osztályteremben, az iskola folyosóján és az iskola öltözőjében is folyamatosan azzal fenyegette, hogy megveri és megöli. Naponta megpofozta, karjait és hasát ököllel ütötte, sípcsontját rugdosta, nyakát tollal és ceruzával szurkálta, őt tollal dobálta és papír galacsinokkal köpködte.

Egyik alkalommal a zaklató arra kérte a terrorizált gyermeket, hogy adja neki márkás pulóverét, mivel azonban ő ennek nem tett eleget, a fiatalkorú napokig azzal fenyegette, hogyha nem kapja meg a ruhadarabot, meg fogja verni vagy megöli őt. A kiskorú sértett ekkor már annyira félt a bántalmazástól, hogy végül a kért pulóvert bevitte a zsarolónak, aki azonban ekkor már nem a pulóvert, hanem a rajta lévő felsőt követelte.

A 14 éves fiú egy másik alkalommal az iskola folyosóján felszólította a zaklatott gyereket, hogy menjenek be a mosdóba, és mivel a kisfiú nem ment be vele, a gyanúsított őt a karjánál fogva rángatta be oda. Bent a bejárat elé állt, hogy a sértett ne tudjon kimenni, majd többször megpofozta, és erősen sípcsonton rúgta őt, arra hivatkozva, hogy a sértett az osztályteremben elgáncsolta.

A fiatalkorú elkövető zaklatás vétsége, garázdaság vétsége, könnyű testi sértés vétsége, zsarolás bűntette és személyi szabadság megsértése bűntettének elkövetésével gyanúsítható.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség indítványával egyezően a Balassagyarmati Járásbíróság a bűncselekményeket – köztük a zsarolást, mint kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményt – sorozatosan, kitartóan elkövető fiatalkorú letartóztatását a bűnismétlés és a bizonyítás meghiúsításának veszélye miatt elrendelte. A végzés fellebbezés hiányában véglegessé vált, a kényszerintézkedést az elkövető fiatal kora miatt javítóintézetben kell végrehajtani. (Ügyészség)