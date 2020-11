Zacher Gábor: Felejtsük el ezt az idei karácsonyt, azért, hogy legyen jövőre karácsony

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Ha a WHO-nak nem hitte volna el valaki, az próbáljon meg hinni Zacher Gábornak, hogy idén karácsonykor az a legjobb, ha nem találkozunk a rokonainkkal. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) epidemiológusához hasonlóan most a magyar toxikológus is arról beszélt, hogy az idei ünnepeket jobb, ha nem azzal töltjük, hogy körbelátogatjuk a családot.

„Szerintem felejtsük ezt az idei karácsonyt, azért, hogy legyen jövőre karácsony. Hogy ne arról szóljon a történet, hogy mondjuk azokat gyászoljuk, akik ugye azért mennek el, mert nem tartjuk be tulajdonképpen a szabályokat”

– mondta az RTL Klub Reggeli című műsorában Zacher, aki azzal folytatta, hogy előző este elment futni, hazafelé pedig a Vörösmarty téren 30-40 embert látott forraltborozgatva és dohányozva csoportosulni. elmondta, hogy ilyen esetekben szokott szólni, hogy vegyék fel a maszkot, de arra általában csak hőbörgés a válasz: „Emberek hogy lehetnek ennyire stupidak, hogy ezt nem fogják fel, hogy ez tulajdonképpen az ő érdekük.”

(RTL Klub)