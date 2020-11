Mi lesz így a karácsonnyal? A WHO szerint legjobb, ha nem találkozunk a rokonainkkal

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Nincs kockázatmentes lehetőség. Magasabb és alacsonyabb kockázat van” - mondta Maria Van Kerkhove, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) epidemiológusa a közelgő karácsonyi ünnepekről.

Arról beszélt, hogy iszonyú nehéz időszak előtt állunk, mert ilyenkor az emberek mindenképp a rokonaikkal töltenék az időt. A koronavírus-járvány szempontjából mégis az a legbiztonságosabb, ha nem találkozunk velük.

Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

Szerinte mindenkinek magának kell döntést hoznia annak tudatában, hogy megfertőzheti a veszélyeztetett családtagjait, akik akár bele is halhatnak a betegségbe. A virtuális karácsonyozást jó megoldásnak tartja. „Ha most nem is tudnak együtt ünnepelni, majd megtalálhatják a módját, ha véget ér ez az egész.”

A WHO a kormányok belátására bízta, lazítanak-e a korlátozásokon az ünnepek alatt. Az biztos, hogy Amerikában és Európában továbbra is aggasztóak a számok, az egészségügyi ellátórendszer több országban közelít a kapacitásai határához.