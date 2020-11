Tiltott állatviadalt kapcsolt le a a rendőrség Nyíregyházán

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Tiltott állatviadalt tartottak november 28-án reggel, egy Nyíregyháza külterületén lévő ingatlanon, amikor a nyíregyházi rendőrég és a Terrorelhárítási Központ (TEK) emberei a helyszínre érkeztek - írja a police.hu.

A viadal szervezőit, összesen hat embert, előállítottak, és tiltott állatviadal szervezése, valamint állatkínzás elkövetésének gyanújával hallgatták ki őket. Egyikük, az állatok tartására, kiképzésére és harcoltatására kialakított ingatlan használója, L. T. 46 éves nyíregyházi lakos, a versenyen is részt vett.

A nap első mérkőzésén harcoltatta egyik kutyáját, ami olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen elpusztult.

A megalapozott gyanú szerint a nyíregyházi férfi kifejezetten állatviadalokon való részvételre vásárolt, tenyésztett és nevelt kutyákat. Már a viadalokra való kegyetlen felkészítés az állatok komoly egészségkárosodását, esetenként pusztulását okozhatta.

A rendőrség a helyszínen le is foglalt erre utaló bizonyítékokat: az állatok felkészítéséhez használt különböző eszközöket, futópadokat, fecskendőket, teljesítményfokozó szereket, gyógyszerkészítményeket. Találtak felvételeket is a korábbi állatviadalokról. 25 kutyát is elszállítottak a telepről.