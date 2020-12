Az izraeli űrprogram volt vezetője szerint léteznek a földönkívüliek, csak az emberek még nem állnak készen rájuk

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Haim Eshed nyugalmazott ezredes egy interjúban azt állította, a földönkívüliek léteznek, és kapcsolatban is vannak az Egyesült Államokkal és Izraellel, csak erre az emberiség még nincs felkészülve, így nem árulják el nekünk - írja a Jerusalem Post.

A 87 éves professzor harminc évig volt az izraeli űrprogram vezetője, szolgálataiért több kitüntetést is kapott. Állítása szerint a földönkívüliekkel már évek óta kapcsolatban állunk, és a céljuk az, hogy kutassák „az univerzum szövetét” - jelentsen is ez bármit. Az amerikaiaknak és a földönkívülieknek közös föld alatti bázisa is van a Marson. Minderről állítólag Donald Trump is tud, és szerette is volna bejelenteni, de a földönkívüliek attól tartottak, ez tömeghisztériához vezetne, ezért a „Galaktikus Szövetség” megakadályozta.

Azt mondja, azért beszél most minderről, mert míg öt éve még valószínűleg elmegyógyintézetbe zárták volna, most már van annyire elismert egyetemi körökben, hogy higgyenek neki. Az interjút egyébként azért adta, mert most jelent meg az új könyve - a földönkívüliekről.