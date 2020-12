Svédországban aggasztóan sok, Covid-betegekkel foglalkozó, egészségügyi dolgozó mond fel

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Svédországot az fenyegeti, hogy hamarosan nem lesz elég egészségügyi dolgozójuk a koronavírus-járvány alatt, mert sokan felmondtak.

Sineva Ribeiro, a Svéd Egészségügyi Szakemberek Szövetsége szóvivője szerint a helyzet „borzasztó”, azt mondta, már a márciusi első hullám is kevés volt a szakápoló, ideértve az intenzív osztályon dolgozókat.

Ez a Bloomberg szerint azt mutatja, hogy az egyetemes egészségügyi ellátórendszerrel rendelkező országok is küzdenek a Covid-válság alatt. A héten Stockholm intenzív ellátási kapacitása elérte a 99 százalékot, ami miatt a város pánikba esett, és külső segítséget kért, de kérdés, hogy a hadsereg képes-e segíteni ezen a téren.

De még ha több ágy is lenne az intenzív osztályokon, akkor is kérdés, hogy lesz-e elég egészségügyi dolgozó, aki el tudja látni az ország legsúlyosabb betegeit. Ribeiro szerint a szakszervezetek már májusban „tarthatatlan helyzetre figyelmeztettek”, és most kevesebb szakképzett ember áll rendelkezésre, mint tavasszal, „ami megnehezíti az intenzíves kapacitás bővítését”.

De a hosszú és kimerítő műszakokban dolgozó személyzet egyre fáradtabb, és sokan a felmondást látják az egyetlen kiútnak – mondta Ribeiro. A TV4 felmérése szerint az egészségügyi dolgozók Svédország 21 régiójából 13-ban többen mondtak fel, mint egy évvel ezelőtt, havi 500-an.

Sara Nordin, aki egykor egy intenzív osztályon volt ápolónő, októberben a Bloombergnek azt mondta, azért mondott fel, mert nem tud megélni az évi kb. 10 millió forintos alapilletményből.

Óriási a nyomás az egészségügyi rendszeren, a svéd egészségügyi tanácsnál dolgozó egyik orvos, Sten Rubertsson szerint Svédországnak esetleg segítséget kell kérnie Finnországtól és más északi szomszédoktól a koronavírus-válság kezelésében, és lehet, hogy betegeket kellene átirányítaniuk oda – írja a YLE. (Bloomberg, YLE)