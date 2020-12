Az amerikai energiahivatal rendszerét is feltörték az elmúlt idők legnagyobb hackertámadásában

Ünnep 444 Körben

Az amerikai nukleáris arzenálért is felelős energiahivataltól is adatokat lophattak el abban a kibertámadásban, amelynek több másik amerikai minisztérium és kormányhivatal is áldozatul esett - írja a BBC. Egyelőre nem tudni, hogy milyen adatokat sikerült megszereznie a hackereknek, de állítólag a nukleáris fegyverekkel kapcsoaltos információkhoz nem sikerült hozzáférni.

Múlt hét vasárnap derült ki, hogy hackerek egyelőre ismeretlen csoportjának sikerült rengeteg cég és kormányhivatal rendszerébe betörnie, főleg az Egyesült Államokban. A Sunburst, vagyis napfény névre keresztelt támadás még tavasszal kezdődött, amikor a hackereknek sikerült egy olyan kódot csempészniük a SolarWinds nevű program frissítésébe, amin keresztül aztán hozzáférhettek azokhoz a számítógépekhez, amelyekre letöltötték a frissítést. Márpedig ezt a hálózati szoftvert rengeteg cégnél és állami intézménynél használják,