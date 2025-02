Így néz ki, ahogy a Nyugati téri csatornából kilapátolják a szabálytalanul beöntött olaj és zsír hozadékát

Budapest főpolgármestere – előre elnézést kérve, azt csak erős idegzetűeknek ajánlva – osztotta meg az alábbi videót:

Ezen az látható, ahogy a főváros alkalmazottai „tisztítják a közforgalmi területen lévő csatornát, lapátolják ki belőle a minden szabállyal ellentétesen beöntött olaj és zsír hozadékát”.

A héten derült ki, hogy megtiltják az aluljárókban található büfékben a sütést, majd a főváros egyedi elbírálást ígért az aluljárókban működő büféknek.

Karácsony Gergely azt írja: „Persze a helyben sütés szabályozásából, meg ebből a trutyiból rögtön politikát akar csinálni a Fidesz, a szokásos módon, félremagyarázással, a tények, mondjuk így, felületes kezelésével. Bár vannak kételyeim, hogy van-e értelme úgynevezett tényeket állítani a politikai vagdalkozással szemben, de én újra és újra megpróbálom, hátha egyszer…”

Karácsony azt írja: „nem tiltottuk ki, és végképp nem a gyalogos aluljárókból az ételkészítést, pusztán ott lépünk fel, ahol ennek kapcsán rengeteg a jogos panasz, és ahol ez a képeken is látható módon teszi tönkre a közműveket. Ott időben értesítve a bérlőket, szabályozzuk az olajjal/zsírral történő helyben sütést. Elmondtuk, hogy egyedi az elbírálás, illeszkedik a helyhez és a tevékenységhez, például a Flórián téri gyalogos aluljáróban működő, sokak által kedvelt lángosos egy szagelszívó beszerelését követően meg is kapta az engedélyt.”

A főpolgármester azt írja, dolgoznak „az aluljárók átfogó megújításának fővárosi programján, az aluljárókat naponta, újonnan beszerzett gépekkel is takarítják a kollégáink, de érthető, hogy egyes helyeken ebből a budapestiek mit sem érzékelnek, ha állandó bűzfelhőben kell közlekedniük”. „A csatornarendszer az esővíz elvezetésére szolgál, nem a zsíros, olajos szennyezés elnyelésére, és a szellőzőcsatornák sem bírják hosszú távon ezt a terhelést. Ebben az ügyben is, mint sok más esetben, a mégoly érthető magánérdekek állnak szemben a közérdekkel, a köztisztaság, a közegészségügy és a közművek biztonságos működésének közérdekével, és úgy tartom helyesnek, ha Budapest ebben az ügyben is, mint minden másban, a közérdeknek szerez érvényt” – írja Karácsony Gergely.