Bayer Zsolt: Harminckét éves voltam, tele illúziókkal

Segítek a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak címmel indított sorozatot a közösségi oldalán a népszerű Oroszország-szakértő, Rácz András, és az első részben arról írt, hogy hogyan lobbizott – saját bevallása szerint is – Bayer Zsolt az amerikai Lockheed Martin repülőgép- és fegyvergyártó vállalat érdekében.

Miután erről írtunk, az orbánista, trumpista és putyinista publicista a Magyar Nemzeten reagált, mondván: „Ennyi év elteltével már kevés dolgon csodálkozik az ember, de ezek az idióta kis szemétládák még képesek meglepetést okozni.”

A szokásos gyalázkodások között Bayer megerősítette az értesülést: „1995-ben (éppen harminc éve!) forgattam egy 13 részes sorozatot az Egyesült Államokról, s a sorozat egyik szponzora a Lockheed Martin volt, amely cég gyártja az F16-os vadászgépeket. S mivel akkoriban zajlott a vadászgépek beszerzése, a cégnek megért húszezer dollárt, hogy szponzoráljon egy magyar stábot, amely Amerikáról készít filmet. Ezért a húszezer dollárért pedig mi bemehettünk a gyártóbázisra, és forgathattunk ott, bemutatva, hogyan is készülnek ezek a vadászgépek és milyen fantasztikusak. (…) Nekünk ki kellett írni az epizódok végére a szponzorokat, közöttük a Lockheed Martint.”

Bayer szükségesnek tartotta háromszor is leírni, hogy: „Ennyi. Harminc évvel ezelőtt.” Majd azt is hozzátette, hogy: „Amúgy a sorozat a nagy kamaszkori álmunkat, Amerikát mutatta be, óceántól óceánig, és meglehetősen nagy szeretettel beszéltem az országról. Hiszen harminckét éves voltam, tele illúziókkal. Eltelt harminc év. Az illúziók meg odalettek.”

Ezután elismerte azt is, hogy más külföldi országokat is reklámozott külföldi valutákért cserébe:

„Aztán 2005-ben – éppen húsz éve – készítettem egy sorozatot Oroszországról is. Akkor már nyilván orosz érdekekért lobbizva, legalábbis ennek a rosszindulatú, aljas és hülye s…ggfejnek a logikáját követve. Majd készítettem sorozatot Lengyelországról, teljesen nyilvánvaló, hogy lengyel érdekek mentén, s jött aztán Peru és Chile – a perui és chilei érdekeket az Andokban, illetve a Húsvét-szigeten kaptam meg ürgebőrbe kötve.

El ne felejtsem! A Szibéria sorozatot az ORTT, a Mol, a Malév (akkor még volt), a BÁV, az MVM, az Arago Rt., a Holest Kft., a Baobab Travel és a Magyar Nemzet szponzorálta. Mind-mind (velem együtt!) orosz érdekeket szolgáltak ki.”

A fideszes műsorvezető, aki ezek szerint rendszeresen szolgál ki idegen érdekeket, a cikkét így zárja: „Ugye, Rácz? Ugye, 444? Ugye, összes többi? Csak egyszer megtudhatnám végre, hogy ti ennyire aljas gazemberek vagytok, vagy ennyire idióták? Vagy megy a kettő egyszerre?”