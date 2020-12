London szerint ha nem lesz rugalmasabb Brüsszel, akkor nem lesz alku sem

Ünnep 444 Körben

Ha csak nem következik be jelentős fordulat a brüsszeli pozíciókban, akkor nem lesz megállapodás a brexit utáni keretekről az Egyesült Királyság és az Európai Unió között, állították szombat este brit kormányzati források a BBC-nek.

A brit közszolgálati média úgy tudja, hogy még karácsony előtt eldőlhet, hogy lesz-e alku vagy sem. Ez is már rendkívül késői dátum, hiszen egy kereskedelmi megállapodásra a brit parlamentnek, az Európai Parlamentnek és minden tagállamnak is rá kéne bólintania, bár valószínű e utóbbi jóváhagyásra már csak jövőre, az alku életbe lépése után lenne lehetőség.

A vita egyik kiemelt témája még mindig a halászati jogok körül forog, azaz hogy mennyi halat foghatnak az EU-tagállamok halászai a brit vizeken január elsejétől. De Brüsszel szerint nem csak ez jelenti a vita tárgyát, hanem a még súlyosabb kérdésben, azaz a britek EU-s termelési előírásokhoz való alkalmazkodásának kérdésében sincs még minden tisztázva. Lényegében hosszú hetek óta folyik e dolgokról végeláthatatlannak tűnő vita a két fél között, a részletekről hosszabban december elején hosszabban is írtunk.

Brit kormányzati források szerint nagyon valószínű, hogy az ország kereskedelmi megállapodás megkötése nélkül lép ki végleg az EU-ból január elsejével. Akkor a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai alapján történhet majd a kereskedelem a két fél között, és ezt jó eséllyel mindkét fél gazdasága meg fogja érezni. Minden gazdasági előrejelzés szerint hatalmas károkat okozhat egy megállapodás nélküli brexit, elsősorban persze a briteknek, hiszen ők sokkal több mindent visznek be az EU-ból. Nehéz helyzetbe kerülhet a brit termelés is, ami számos alapanyagot és alkatrészt szintén uniós országokból szerez be, és a jövőben jóval lassabb ügymenetre és megfizetendő vámokra számíthatnak.

A brit források szerint az EU nem elég rugalmas, és nem fognak elfogadni egy olyan alkut, ami nem hagyja a brit jogszabályok és vizek ellenőrzését a britek kezében. Brüsszel szerint szó nincs arról, hogy el akarnák venni az ellenőrzési jogot a brit vizek felől a britektől, csupán annak akarják lefektetni a kereteit, hogy mit tehet az EU, ha a britek nem adnak hozzáférést ezekhez a területekhez.

Pénteken az EU főtárgyalója, Michael Barnier arról beszélt Brüsszelben, hogy van még ugyan esély a megegyezésre, de az oda vezető út nagyon szűk. Közben már a legutóbbi uniós ajánlat sem tetszik a halászvitában érintett európai feleknek: az európai halászati ipar képviselői szerint Brüsszel legutóbbi javaslata ellehetetlenítené a régióban dolgozó halászokat.

Jelenleg a brit hajók évi 850 millió eurónyi értékben fognak ki halakat a brit vizekből, míg az EU tagállamaihoz tartozó hajók 650 millió euró értékben. Az EU legutóbb azt javasolta, hogy az EU ennek negyedéről, 162,5 millió eurónyi halról lemondana, de Boris Johnson ezt visszautasította. A britek ennél jóval kevesebb uniós fogást akarnak, nagyjából 390 millió euró értékben. Vita van az átmeneti időszak körül is: Brüsszel 6-7 év alatt léptetné életbe az új rendelkezéseket, míg London 3 évet szeretne.

Az Európai Parlament korábban vasárnap éjfélt jelölte meg határidőként, mert ekkor lenne még idejük a két ünnep között szavazni a megállapodásról. Az Európai Bizottság korábban jelezte, hogy nem szeretnék, ha a szavazás januárra csúszna át, bár technikai lehetőség adódhat erre is, ha a tagállamok gyorsan reagálnak.