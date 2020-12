27 majmot öltek meg a NASA egyik telephelyén egyetlen nap alatt 2019-ben

Ünnep 444 Körben

A Guardian által megszerzett dokumentumok szerint az Amerikai Űrügynökség, azaz a NASA kaliforniai Szilícium-völgyben lévő kutatóközpontjában 27 kísérleti majmot öltek meg egyetlen nap alatt 2019 február 2-án. A hír nyilvánosságra kerülése után több állatvédő szervezet is tiltakozott, hiszen az állatokat még csak nem is egy kísérlet keretében altatták el, hanem egyszerűen csak azért, mert öregek voltak. A 27-ből 21 majom Parkinson-kórban is szenvedett.

A majmokat nem használták kutatási célokra, sem űrmissziókhoz, csak a NASA kaliforniai telephelyén laborokat és irodákat bérlő LifeSource BioMedical fogadta be őket évekkel ezelőtt, miután nem tudták máshol elhelyezni őket. A LifeSource BioMedical a NASA-tól különálló gyógyszercég, és a NASA-val közösen vállalták, hogy megfelelő körülmények közt gondozzák az eleve idősen hozzájuk került majmokat addig, amíg azok olyan öregekké válnak, hogy a további szenvedéseik elkerülése érdekében el kelljen altatni őket. A cég vezetője szerint ennyi történt, a döntés kritikusai szerint azonban így is meg kellett volna próbálni valahol elhelyezni a majmokat.