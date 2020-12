Meghalt a nagyszerű természetíró, Barry Lopez

Ünnep 444 Körben

75 éves korában meghalt Barry Lopez, az amerikai természetíró, akinek leghíresebb műve, az Arctic Dreams 1986-ban elnyerte az egyik legrangosabb amerikai irodalmi díjat, a National Book Award-ot is, írja az AP.

Ennek a könyvnek a megírásához Lopez öt éven át utazta be az Északi-sark körüli területeket, munkája ma már a természetírásban, az útleírásban és az antropológiában is alapműnek számít, és Lopezt nemzetközileg is ismert szerzővé tette.

Lopez, aki az életéből legalább 50 évet töltött el utazással, évek óta küzdött prosztatarákkal, családja közleménye szerint a betegség okozta végül a halálát. Könyveiben sosem csak a természet és a táj leírására vállalkozott, hanem vizsgálta azt is, hogy hogyan viszonyulnak ezekhez az ott élő emberek, milyen kapcsolat van a helyi tudás és a természet között. Lopez művei épp ezért az elmúlt években talán még népszerűbbé váltak, sokan a klímaváltozás fenyegetésére adandó válaszok lehetőségét is belelátták írásaiba.

Élete során közel 20 könyvet, számtalan esszét és novellát írt. Őslakos mitológiákat épp úgy összegyűjtött, ahogy írt hagyományosabb útleírásokat is. Utolsó munkája Horizon címmel jelent meg, ez gyakorlatilag egy önéletrajz volt, felidézve azt a 70 országot, melyekbe élete során elutazott.

Ebben a videóban Lopez hosszan mesél életéről és műveiről: