Okosnak és tájékozottnak akarsz látszani? Rendelj gondosan kiválogatott könyveket az online videókonferenciák hátterének

A járvány következtében alaposan átalakult az életünk, például sokan vannak, akik az eddigi személyes tárgyalások és egyeztetések helyett mindezt online kénytelenek véghez vinni.

Ez pedig egész váratlan üzleti lehetőségeket is megnyitott: Washingtonban nagyot kaszált a Books by the Foot nevű szolgáltatás, melynek tulajdonosa azt ígéri, hogy bárkinek segít olyan könyveket kiválogatni a könyvespolcára, melynek a videókonferenciák háttereként szolgálva olvasott, okos ember benyomását keltik a megrendelőről.

Pete Buttigieg, aki olyan gyakran szerepelt a könyvespolca előtt, hogy külön Twitter-threadek születtek arról, hogy mi van a polcán. Igaz, pont vele kapcsolatban nem merült fel, hogy ezeket a könyveket ne ő válogatta volna össze

Mint a Politico írja, az ilyen presztízsháttér különösen fontos lehet Washingtonban, ahol az olvasottság, jól informáltság eleve egy olyan tulajdonság, amit mindenki szeretne magáról közvetíteni, a hátunk mögött felbukkanó könyvespolc pedig egy nagyon egyszerű eszközt hozott magával.

A szolgáltatás mögött egy marylandi könyvesbolt, a Wonder Book áll, ami már eddig is értékesített kész könyvcsomagokat szállodák, irodák vagy egyéni megrendelők számára, de az idei év sem törte meg az üzletet: sorra jöttek a megrendelések olyanoktól, akik kurrens, érdekes, de mégis egyedi könyvespolcot szerettek volna a hátuk mögé.

A megrendeléseket tényleg úgy kell elképzelni, ahogy elsőre felmerülne bennünk: mint a cikkből kiderül, augusztusban például valaki azzal kereste meg a boltot, hogy szüksége van 3,6 méternyi (!) politikai tartalmú könyvre, lehetőleg progresszív-liberális túlsúllyal. Ekkor a bolt tulaja megkéri a politikai könyvekhez jobban értő alkalmazottat, hogy válogasson már ki megfelelő mennyiséget a politikai könyvek közül, és már úton is van kimérve a 120 könyv, köztük mondjuk Hillary Clinton vagy Bob Woodward köteteivel.

A szolgáltatás a könyvek elhelyezésében is segít, hogy minél esztétikusabban legyenek kinn a polcon. A Wonder Booknál általában nem tudják, ki a megrendelőjük, mivel a könyvek beszerzését jellemzően ügynökségek és közvetítők bonyolítják.

A Books by the Foot szolgáltatást a kilencvenes évek végén, az internet terjedésével egyszerre indították el, és a cél az volt, hogy megmentsenek így könyveket, hiszen a postázott könyvek között mindig sok a használt, régebbi kiadás is. A bolt tulajdonosa, Chuck Robert szerint szinte az összes könyv, ami bekerül a programba, a pusztulásától menekül meg így.

A szolgáltatás iránt sokáig elsősorban a lakberendezők lelkesedtek, akik így sokkal egyszerűbben tudták például egy szálloda belső tereit feltölteni tematikus könyvekkel, nem kellett egyesével levadászniuk a vonatkozó könyveket. A vállalat sikerét jelzi, hogy a Books by the Foot szállított könyveket többek között a Veep vagy a House of Cards forgatásaira is.

Korábban is előfordult persze, hogy mondjuk politikusok otthonaiba kellett készre válogatott könyvcsomagokat küldeni, hiszen egy "megfelelő" könyvekkel zsúfolt könyvespolc sok szempontból státuszszimbólum is. De ezt addig maximum a politikus otthonának vagy irodájának látogatói láthatták, az idei év viszont komoly változást hozott, hiszen sokkal gyakoribbá vált, hogy valaki betekintést volt kénytelen engedni az otthonába.

Roberts elmondása szerint míg korábban a lakossági megrendelések az éves forgalmuk maximum 20 százalékát tették ki, idén ez 40 százalékra úszott fel. Ebbe persze belejátszott az is, hogy a hotelek és irodák bezártak, és számított az is, hogy Roberts szerint egyre többen lettek, akik tényleg olvasni akartak. Mivel több időt töltöttek otthon, és eleve nem lehetett hova menni, szerinte voltak, akik tényleg saját olvasási célra rendeltek be egy halom könyvet.

Ugyanakkor egész biztos felértékelődtek a jól válogatott könyvespolcok is a home office-ok hátterében. Roberts ugyan nem akar a megrendelői szándékai között kutakodni, de bizonyos trendeket azért észrevett, például sokkal több lett a kisebb tematikus megrendelés, amiből arra következtettek, hogy valaki csak a feje-válla fölött látható polcokra keresett épp megfelelő könyveket.

A Politiconak egy lakberendező is arról beszélt, hogy az idei év egyik kihívása épp az volt az irodapiacon, hogy már nem irodabelsőkben, hanem Zoom-szobákban kellett gondolkodniuk, azaz az számított, hogy a dolgozószoba egyetlen szögből, egyetlen felületen nézzen ki jól.