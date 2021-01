A kínai állampárt drákói törvénnyel próbálja megfékezni a disznóként zabáló influenszereket

Kifejezetten a vloggerek és influenszerek egy szűk, de rendkívül népszerű csoportjára célzott törvényjavaslatot nyújtottak be Kínában. Ha megszavazzák a jogszabályt, 100 ezer jüanig, vagy jó négy és fél millió forintos összegig büntethetik azt, aki a mértéktelen evést propagáló videót oszt meg az interneten.



A gasztrotémákkal foglalkozó videósok eleve igen népszerűek Kelet-Ázsiában, de nemcsak a hagyományos műfajokban. Durván 10 éve Koreából indult el a mukbang divatja, ami olyan videókat jelent, amin emberek esznek.

Jellemzően nem viccelnek, nem disznólkodnak, sőt gyakran egyáltalán meg sem szólalnak, hanem bemutatnak nagy tál ételeket, amiket utána szépen megesznek és ezt leközvetítik. A műfajnak persze rengeteg alműfaja fejlődött ki, többek között az, amikor az ifluenszer - ebben az esetben gyakran filigrán, fiatal nő - nem egyszerűen eszik, hanem félelmetes mennyiségű kaját pusztít el.



A Duoyinon, a TikTok kínai verzióján a legnépszerűbb minivideók komoly része zabálós: a vékonyka falósztárok simán leküldenek 10 tányér csípős tésztát, 15 hamburgert vagy egy konkrét esetben 17 kiló sült bátányhúst.



Az ország egyes területein alkalmi élemiszerhiánnyal küzdő kínai vezetésnek régóta csípték a szemét az online evősztárok. Az legkésőbb tavaly nyár óta világos volt, hogy készül valami, mivel maga Hszi Csin-ping pártfőtitkár is megnyilvánult a témában, elítélve a pazarló nagyevést. Közben olyan állami propgarandakampányt is futtattak, amiben egy korábbi, “bűnbánó” influenszer beszél az élelmiszerpazarlásról.

A végül most beterjesztett törvényjavaslat betiltaná az élő zabálóshowkat és evőversenyeket is, illtve száműzné a műfajt a netről és a tévékből is.

De az IRL éttermeknek is megtiltanák, hogy ügyfelkeiket túlrendelésre és pazarlásra ösztönözzék.