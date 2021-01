Tömegrendezvényt szervezett Bicske fideszes polgármestere január 2-án a városháza elé, gyerekkórussal

Miközben az érvényes kormányrendelet szerint Magyarországon “Tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani”, Bálint Istvánné, Bicske fideszes polgármestere december 31-én délután egy máig olvasható, nyilvános Facebook-posztban nyilvános szabadtéri rendezvényre hívta meg a bicskeieket január 2-ára: a városháza lépcsőin tartandó koncertre, a Pannoniáda Gyermekkórus előadásában.

A törvénysértő eseményt a meghirdetett időben meg is tartották. Egymás mellett álló, természetesen maszk nélkül éneklő gyerekekkel, minimum több tucatnyi helyi érdeklődővel. Bár a polgármester eredeti meghívó poszttjából ez nem derült ki, az esemény nemcsak koncert volt - ez is illegális lett volna - hanem politikai esemény is.

A Szeretem Bicskét fb-csoportban közölt képes tudósításból kiderül ugyanis, hogy Bálintné az eseményen megtartotta szokásos évértékelő beszédét is.

Az eseményre szépen összegyűltek a helyi érdeklődők. A képriport tanúsága szerint ők legalább túlnyomó részben viseltek maszkot:

Más fotókról kiderül, hogy - bár a tömeg méretét nehéz felmérni - nem is voltak kevesen és nem is mindenki maszkban:

Illetve hogy, mint a fenti képen látható, volt forralt bor vagy tea is. Az érdeklődők között idősebbek és fiatalok is akadtak.

Kerestem Bálint Istvánnét, amint reagált, frissítem a cikket. Szintén küldtem kérdéseket a rendőrségnek arról, hogy tudtak-e az eseményről, figyelmeztették-e a szervezőket arra, hogy ez törvénysértés, illetve intézkedtek-e január másodikán, illetve folyik-e eljárás a rendezvény szervezője ügyében.

A fideszes politikus azok között volt - nem függetlenül attól, hogy a települése a miniszterelnök szülőhelyének közelében található - akikkel a 2019-es önkormányzati választási kampányban amúgy visszafogottan résztvevő Orbán miniszterelnök a kampány során együtt fotózkodott. (Bálintné az alanti kép jobb alsó sarkában pózol Orbánnal.)

A Nyugati Fény témában közölt posztja is utal arra, hogy Bálint Istvánnét milyen egyéb szálak is fűzik Orbán miniszterelnök környezetéhez: a politikus a cég 2019-es megalapítása óta igazgatósági tag annak a Kelemen Beatrixnak a Media Vivantis Zrt nevű műsorszolgáltató cégében, aki a vállalat megalapításakor még Mészáros Lőrinc felesége volt.