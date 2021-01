Cherie DeVille pornószínésznő Kamala Harristól félti a szexipart

Amikor kiderült, hogy Joe Biden amerikai elnök mellett Kamala Harris lesz az alelnök, sokan nem csak azért tapsoltak, mert Harris fekete, vagy mert először tölti majd be ezt a pozíciót egy nő. Az eddigi munkásságát összefoglaló cikkek többségében kiemelt helyen említették, hogy miután 1998-ban a San Franciscói ügyészséghez került, azon dolgozott, hogy a tizenéves prostituáltakat ne bűnözőként, hanem áldozatként kezeljék, ezzel pedig nagy eredményeket ért el a szexmunkások megítélésével kapcsolatban.

A szexipar mégis aggodalmakkal fogadja az alelnök hivatalba lépését. Cherie DeVille ismert pornószínésznő a Daily Beastnek írt cikkében azt fejtegeti, hogy bár amerikai állampolgárként kifejezetten örül, hogy Kamala Harris lesz az alelnök, pornósztárként retteg:

„Minden tiszteletem Harrisé, amiért együttérző a melegekkel és a színesbőrű nőkkel. Négy olyan év után, amikor Mike Pence volt az alelnök, jó lesz ebben a pozícióban egy empatikus embert látni. Mindezek ellenére viszont kétlem, hogy Harris empátiája kiterjed majd az erotikus táncosokra, pornószínészekre, prostitutáltakra vagy erotikus masszőrökre, miután a megválasztott alelnök sok éve ellenségeskedik a szexmunkásokkal szemben” – írja DeVille, aki szerint a szexmunkások már évek óta figyelemmel kísérik Harris munkásságát, és most, hogy közeleg az elnöki beiktatás napja, úgy gondolja, minden eddiginél nagyobb támogatásra van szükségük, hogy megakadályozzák az alelnököt abban, hogy tovább rontson a helyzetükön.

Harris 2008-ban San Franciscóban kerületi ügyészként ellenezte a prostitúció legalizálására irányuló kezdeményezést, mondván, hogy azzal „vörös szőnyeget terítenének a nőket futtató stricik elé”, a „kiszolgáltatott nőket a drogok és fegyverek közé taszítanák”, illetve úgy fogalmazott, a szexmunka legalizálása „veszélyeztetné a közösség életminőségét”. 2015-ben pedig a bíróság kimondta, hogy Kalifornia államban a prostitúció továbbra is büntetendő, ami mellett Harris irodája akkor azzal érvelt, hogy „a prostitúció szorosan közrejátszik az AIDS és a nemi betegségek terjedésében”.

DeVille szerint Harris „a nők védelme nevében” gyakorlatilag visszaküldte őket az utcasarokra azzal, hogy 2017-ben egyik főszereplője volt a Backpage.com apróhirdetési oldal ellen indított állami és szövetségi eljárássorozatnak, aminek a végén bezáratták a szexmunkások szolgáltatásait is hirdető weboldalt (vagy ahogy Harris nevezte „online bordélyházat”). Melissa Gira Grant a Washington Postnak írt cikkében a szexmunkások érdekeit és szempontjait is igyekszik megvilágítani, miszerint az oldal bezárása inkább nehezíti, nem javítja a helyzetüket. Emberkereskedelem-ellenes aktivisták is ellenezték a Backpage-hez hasonló oldalak elleni támadásokat.

Harris támogatója volt a több szempontból ellentmondásos szex- és emberkereskedelem-ellenes SESTA/FOSTA elnevezésű jogszabálynak is, amit bár az emberkereskedelem megnehezítése érdekében léptettek életbe 2018-ban, a kritikusok szerint leginkább a szexmunkásokat büntették vele. Nemcsak DeVille, de a RollingStone cikke szerint is az utcára kényszerültek emiatt a szexmunkások, bizonyos kutatások szerint pedig azóta meg is nőtt a velük szemben elkövetett erőszakos bűncselekmények száma.

De DeVille nemcsak Harrisre haragszik, hanem Joe Bidenre és a hitelkártya-cégekre is, akik szerinte kölcsönösen támogatták egymást. A Mastercard és a Visa nemrég bojkottot hirdetett a Pornhubbal szemben, miután a New York Times cikket írt arról, hogy ott kiskorúak ellen elkövetett szexuális erőszakról és nemi erőszakról készült felvételeket is lehetett találni. Azt írja, a kártyatársaságok teljesen önkényes szabályozással mondják meg, hogy ki milyen pornót nézhet vagy nem nézhet. „Ha egy pornószínésznő a filmjében anyának (mother) nevezi magát mostohaanya (stepmother) helyett, a Visa és a Mastercard egyszerűen megtiltja a fogyasztónak, hogy megvásárolja az előadó egyébként teljesen legálisan készült videóját. (...) Nélkülük viszont meg vagyunk baszva.”

De haragszik még a Facebook által tulajdonolt Instagramra is, ahol az új szabályrendszerük szerint már a sztriptízbárok és a legálisan működő erotikus masszázsszalonok sem hirdethetnek. „Ha vége lesz a koronavírus miatti korlátozásoknak, nem hirdethetem majd magamat, pedig teljesen legális szexmunkát végzek, amit a Facebook úgy kezel, mintha bűncselekményt követnék el.”

DeVille szerint ijesztő, hogy a szexmunkásokat egyik oldal sem támogatja, bár írásában ő is említi, hogy 2019 februárjában Kamala Harris a Rootnak adott interjújában a kérdésre, hogy jó ötletnek tartja-e a szexmunka dekriminalizálását, gyakorlatilag igennel válaszolt, majd hozzátette: „Amikor két felnőttről beszélünk, akik mindketten beleegyeztek, azt hiszem, igen, valóban meg kell fontolnunk, hogy nem büntethetjük a konszenzusos magatartást, amennyiben senkinek nem esik bántódása.”

DeVille ennek ellenére attól tart, ha az új alelnök fontolóra is veszi a szexmunka dekriminalizálását, bőven lehet, hogy mellette támogatná azok büntetését, akik igénybe veszik a szexmunkások szolgáltatásait, vagy hogy mindössze annyit enyhítenének, hogy a szexmunkások csak próbaidőt kapnának börtön helyett. Írásában úgy fogalmaz, sok dolgot el tud képzelni, csak azt nem, hogy Harris legalizálná a szemunkát, vagy hogy emberként kezelné a szexmunkásokat.