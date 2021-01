Lázár állítólag rámozdult a Szerencsejáték Zrt. részvényeire, amitől Rogán Antal nem lett túl boldog

A névtelenség sűrű ködébe burkolózó források - akik állítólag azért még onnan is rálátnak a kormányközeli pletykákra - most az Mfornak azzal által elő, hogy Lázár János hirtelen annyira elkezdett aggódni a közvagyon miatt, hogy még Rogán Antalt is ringbe hívta.

🥊

A nagy meccs hátterében az állhat, hogy nemrég Csányi Sándor mellett új barátja, Lázár is bekerült az augusztusban létrehozott Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem fenntartó alapítvány kuratóriumába. Az egyetem február 1-jétől alapítványi fenntartású közhasznú magánegyetemként működik tovább, ahogy a kormány az utóbbi időben több egyetemet is privatizált.

Bár Lázár is megszavazta azt a legutóbbi alkotmánymódosítást, ami szerint az egyetemfenntartó vagyonkezelő alapítványok által kezelt pénz hivatalosan már nem számít közpénznek, egy keddi sajtótájékoztatón azért Lázárnak sikerült felhívnia magára a figyelmet azzal, hogy szerinte a kuratóriumra bízott pénz sosem fogja elveszíteni a közpénz jellegét. Az agráregyetemnél elvileg rögzítették, hogy az alapítói vagyon nem elidegeníthető (mint mondjuk az MCC-nél), hanem csak a hozamokból lehet gazdálkodni.

Fotó: Bruzák Noémi

Az Mfor által csokorba fogott pletykák szerint