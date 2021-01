Orbán Viktor elemezte a Capitolium ostromát: A baloldal Magyarországon is próbálkozott erőszakkal

Amellett, hogy Orbán Viktor péntek reggel bejelentette a kijárási korlátozások meghosszabbítását február 1-ig, azért szóba került a Capitolium szerdai ostroma is, ahol Trump hívei betörtek a törvényhozás épületébe, hogy megakadályozzák a választási eredmény érvényesítését.

A magyar miniszterelnök, aki a kampány alatt annyira nyíltan támogatta Donald Trumpot, hogy B-tervet nem is készített, most azt mondta: „Azt javaslom magunknak, hogy azt a külpolitikát folytassuk, amit eddig követtünk, vagyis hogy mi nem minősítgettünk egyetlen országot sem. Nem szeretjük, ha bennünket minősítgetnek, következésképpen mi sem minősítgetünk más országokat, és nem szólunk bele abba sem, ami most Amerikában történik. Ez az amerikaiaknak a dolga.”

(Erről bizonyára nagy vitái lehetettek a saját külügyminiszterével, hiszen még a kampányhajrában Szijjártó Péter külön videóüzenetben vádolta korrupcióval Joe Bident.)

Orbán Viktor most arról beszélt, hogy egy olyan ország vezetőjeként mondja ezt,„aki ismeri ezt a problémát, csak nem jön egyből elő a gondolataink közül, hogy a baloldal Magyarországon is próbálkozott erőszakkal. Hát azért emlékszem, hogy megostromolták az országgyűlés épületét. Emlékszem azokra a képekre, hogy rendőrsorfallal kellett megvédeni a magyar parlament épületét az erőszakos baloldali tömegtől, ahol ott voltak az ellenzéki politikusok. Meg azt is tudjuk, hogy most is van olyan ellenzéki pártvezető, aki azért állt bíróság elé, mert egy ilyen alkalommal füstbombát vagy füstgránátot dobott a rendőrökre. Tehát azt, ami most Amerikában történt, azt mi ismerjük.”

Amikor a műsorvezető emlékeztette, hogy mindez 2018 decemberében történt, a Orbán azt mondta: „Hát már nem is tudom, melyik évben volt”. Majd megismételte: