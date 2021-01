Hatósági vizsgálat indult Olaszországban, mert 100 ezer adag vakcinát kiváltságosok kaptak meg

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A La Repubblica arról írt, hogy az olasz csendőrség kb. 100 ezer eddig beadott oltás miatt indított vizsgálatot azzal a gyanúval, hogy az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonok lakóit megelőzve ezt az adagot kiváltságosok kapták meg.

Az egészségügyi minisztérium szerint a beadott több mint 718 ezer vakcina-dózisból több mint félmilliót orvosok és ápolók kaptak meg, további több mint 47 ezret pedig az idősotthonok lakói.

A számsorokban további több mint 96 ezer beoltott személy szerepel, akiket a tárca ún. egyéb kategóriába sorolt be, mivel nem tartoznak szorosan az egészségügyi ágazathoz. A számuk kétszerese az idősotthonokban beoltott, védett kategóriába tartozó személyekének. Közöttük lehetnek a kórházak irodai alkalmazottjai, a menzákon dolgozók és a takarító- és karbantartó-személyzet is.

Az olasz csendőrség közegészségügyért felelős egysége (NAS) szerint a közel 100 ezer oltásból arra nem jogosultak is részesültek. A VIP-knak beadott dózisokat a La Repubblica értesülései szerint egészségügyisek rokonai és barátai kaptak meg, orvosfeleségek, de helyi politikusok is.

A hatósági adatok szerint a déli Campania tartományban beadott több mint 68 ezer oltásból több mint 10 ezret „barátok barátai” kapták meg. Az újság szemtanúkra hivatkozva azt írta, hogy amikor az egyik nápolyi kórház előtt az orvosok hosszú sorokban álltak az oltásért, közöttük valójában mások is voltak, például a város ismert ügyvédei, vállalkozói és ezek rokonai is, közöttük még az idősebb nagynénik is.

A közép-olaszországi Marche régióban az idősotthonok lakói közül 145-en kaptak oltást, miközben teljesen kívülállókból 1834-en oltatták be magukat. Szicíliából egy férfi arról számolt be, hogy neki a közeli kórház ismerős orvosa szólt, hogy soron kívül részesülhet oltásban. Többek között ez magyarázhatja, hogy egyes térségek miért fogytak ki a számításokhoz képest korábban az oltóanyagból.

Olaszországba is kedden érkezett meg az amerikai Moderna első, 47 ezer adagos szállítmánya, ami a Brenner-hágón keresztül lépte át a határt, majd a római Spallazani-járványkórházba vitték szétosztásra. Róma március végéig 1,3 millió dózist vár a Modernából, és több mint 8 millió adagot a Pfizer-BioNTech vakcinából. (MTI)