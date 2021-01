A karácsonyi előtti héten minden harmadik haláleset a covidhoz volt köthető

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A KSH legfrissebb adatai szerint a karácsonyi előtti héten minden harmadik haláleset a járványhoz volt köthető.

Van ugyanakkor furcsaság is az adatokban. A korábbi nagy különbség az elmúlt évekhez képesti többlethalálozás és a járvány hivatalos halálos áldozati között eltűnt.

Lehet, hogy mindez az év végi szabadságok miatt van így.

Van két párhuzamos, elvileg egymástól független adatsor.

Az egyik az, amit az operatív törzs jelent naponta a járvány halálos áldozatairól.

A másik, amit a KSH készít, ebben az összes magyarországi halálesetet szedik össze, ezt hetente frissítik.

A két adatsor között december közepéig stabilan volt egy jelentős különbség. A KSH számai egyrészt azt mutatták, hogy ősszel sokkal többen haltak meg, mint az elmúlt öt év hasonló időszakában.

A 36. hét (augusztus 29-szeptember 6.) és az 51. hét között (december 14-20.) a KSH adatai szerint 49 319-en hunytak el Magyarországon. Ez 10 574-gyel több, mint az előző öt év hasonló időszaka. Százalékban is sok, 27 százalékos a különbség.

Ez nyilván a járvány miatt van így. Érthető.

De az elmúlt öt év átlaga és az ehhez képesti idei többlethalálozás a KSH számai szerint messze meghaladták a járvány hivatalosan jelentett áldozatainak a számát is. Vagyis az operatív törzs napi jelentéseiben lévő számok nem fedték le a többlethalálozást.

A 36.-51. héten 10 574 volt a többlethalálozás az előző öt évhez képest. Ugyanebben az időszakban (szeptember 1.-december 21.) az operatív törzs 7 667 koronavírusos halálos áldozatot jelentett.

A különbség nagy, 2 907 fő. Ennyivel több ember halt meg az előző évekhez képest úgy, hogy ők elvileg nem jelentek meg a járvány hivatalos áldozatai között.

Részben erre is lehet magyarázat. Az operatív törzs elvileg az elmúlt 24 órában koronavírusban elhunytak számát jelenti reggelente. Előfordulhatnak csúszások a statisztikában, lehet, hogy valaki úgy halt meg koronavírusban, hogy nem is tesztelték. És az is lehet, hogy a túlterhelt egészségügy nem tudta ellátni olyan színvonalon a nem koronás betegeket, mint békeidőben, és ez növelte a halálesetek számát a nem fertőzöttek körében is.

A KSH ezekben a gyorsjelentésekben a halálokokat nem tünteti fel, csak egy összadatot publikálnak valamennyi magyarországi halálesetről. Ennek ellenére a többlethalálozás elvileg pontosabb képet adhat a járvány hatásáról, mint az operatív törzs adatai, pláne ha azok valóban 24 órán belüli eseteket jelentenek.

Ezzel elég sokat foglalkoztunk mi is, más újságok is.

De aztán valami furcsa dolog történt már múlt héten is a KSH-s számokkal. A statisztikai hivatal múlt szerdán a tavalyi 49. és 50. hét (november 30.-december 13.) halálozási adatait jelentette meg. Ez továbbra is azt mutatja, hogy jelentősen megnőtt a halálozás az előző öt év átlagához képest, nem is kicsivel. 40 százalékkal többen hunytak el 2020 december első két hetében, mint a 2015-2019 közötti átlag.

De egyszerűen és váratlanul eltűnt az a tartós különbség, ami azt mutatta, hogy sokkal nagyobb a többlethalálozás, mint ahány koronvírusos halálos áldozatot jelentett az operatív törzs.

De nemcsak, hogy elkezdett összepasszolni a KSH-nál látszódó többlethalálozás és az operatív törzsnél jelentett, eddig nagy különbség mutató statisztika. Az 50. héten már meg is fordult az addigi nagy differencia.

Azon a héten a KSH adatai szerint 1059-cel többen haltak meg, mint az előző 5 évben. A hivatalosan jelentett covid-halálozás ez alatt a hét alatt 1146 fő volt.

A KSH most tette közzé az 51. heti adatokat. Itt már még nagyobb a különbség.

A KSH szerint december 14. és 20. között 3 391-en hunytak el Magyarországon.

Az elmúlt 5 év átlagához képest 753-mal többen.

Az operatív törzs (egy nap csúszással) 1152 áldozatot jelentett ezen a héten. Ez 638-cal több, mint az elmúlt évek többlethalálozása.

Vagyis - a sok hetes trendekkel szembe menve, és nehezen magyarázhatóan - sokkal több lett a covid-áldozat az 50. és 51. heti statisztikák szerint, mint amennyivel többen hunytak el az elmúlt öt évhez képest.

Ha valóban 3391-en hunytak el az 51. héten, az az operatív törzs adataival összevetve elvileg azt jelenti, hogy Magyarországon minden harmadik haláleset a járványhoz volt köthető a karácsony előtti héten. A fennmaradó kétharmadban van minden egyéb betegség miatti halálozás, baleset, öngyilkosság, természetes halál.

A KSH-s adatoknál rendszeresen előfordul, hogy utólag emelkednek a gyorsjelentésben lévő számok, ilyen a módszertan, ahogy tisztítják az adatokat. Voltak olyan novemberi hetek, hogy akár 100-zal is nőtt utólag a statisztikákban szereplő halálesetek száma. Ilyen korrekció most is volt, de nem olyan mértékben, mint korábban.

Most utólag így módosultak (a sok esetben már korábban is módosult) heti halálozási adatok a KSH-nél:

Az 50. heti halálozás msot utólag 32-vel nőtt a

A 49. heti 69-cel

A 48. heti 45-tel

A 47. heti 23-mal

A 46. heti változatlan maradt

A 45. heti 3-mal

A 44. heti 10-zel

A 43. heti 18-cal

A 42. heti 21-gyel

A 41. heti 8-cal

A 40. heti 4-gyel

De még messzebb visszanyúlva, a 35-37 heti halálozási adatok (augusztus vége-szeptember eleje) is nőttek most utólag öttel, pedig azokat már többször módosították.

Vagyis jó eséllyel utólag magasabb lesz a KSH-nál a halálesetek száma, és közelítheti az operatív törzs jelentésében lévő adatokat.

Amikor a múlt héten rákérdeztünk a KSH-nál, hogy hogyan fordulhat elő, hogy az 50. héten a többlethalálozás alacsonyabb volt a covid-áldozatok számánál, ezt a választ kaptuk:

„A KSH a halálozási adatokat az Elektronikus anyakönyvi rendszer adatai alapján állítja össze. A hetente közölt adatokból látható, hogy visszamenőleg emelkedhetnek a számok a később történő anyakönyvezések miatt. A december első két hetében történt halálesetek közül a később történő anyakönyvezések az anyakönyvvezetők év végi munkarendje, illetve szabadságolásai miatt elképzelhető, hogy későbbre, akár január elejére is áthúzódhatnak.

Ezekkel a később anyakönyvezett eseményekkel a következő publikálás során frissítjük a korábbi hetek adatait is, ahogyan ezt eddig is tettük. ”

Vagyis az év végi szabadságok miatt is belassulhatott az adatszolgáltatás. Annak kevéssé volt nyoma a mostani frissítésben, hogy ez korrigálódott volna.

Magyarázat lehet az is, hogy tavaly december első heteiben már voltak halálos áldozatai az influenzának, ami most a koronavírus elleni védekezés miatt vélhetően kevesebb áldozattal jár majd. 2019-ben a 47. héthez képest az 50. héten valóban többen hunytak el, a különbség 225 fő volt. 2018-ban is nagyjából ezek voltak a számok. Ez önmagában még nem indokolja, hogy jóval több a covidos áldozat, mint az összhalálozás.

Egy dolog történt idén, Orbán Viktor január 8-án a Kossuth Rádióban változtatott azon, hogy a haláleseteknél mit érdemes nézni:

„Most egy lehetőségünk van, én is ezt nézem, hogy véget ért a 2020-as év, tehát meg tudjuk mondani, hogy egy-egy országban, így Magyarországon is, mennyien haltak meg 2020-ban összességében. Azt is tudjuk, hogy mennyien haltak meg 2019-ben, és a kettő közötti különbséget kis korrekciókkal tekinthetjük úgy, hogy az a COVID-áldozatoknak a száma”.

Azt még nem lehet tudni, hogyan áll majd az éves többlethalálozás, mert a KSH január végén teszi közzé a decemberi adatokat. Ráadásul az éves adatban szeptemberig nem volt tavalyhoz képest többlethalálozás. Ősszel viszont sokkal inkább. Az éves átlag így azt mutathatja majd az orbáni számítás szerint, hogy olyan sokan nem is haltak meg 2020-ban.