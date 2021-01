Oltásra biztató kampányt indít a főváros

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Budapest hamarosan saját tájékoztatókampányt indít, hogy minél több embert győzzünk meg az oltás fontosságáról” - írja a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester.

A poszt nagy része arról szól, hogy az átoltottság növeléséhez bizalmat kell teremteni, ezért biztatott mindenkit regisztrációra, és ajánlotta a kormánynak a főváros segítségét. „Azonban a kormány sajnos képtelen lejönni a pusztító propaganda útjáról: oltásellenességgel vádolja az oltáspárti ellenzéki erőket.”

Karácsony szerint nem növeli a bizalmat az sem, hogy Orbán Viktor az Európai Uniót kritizálja vakcinaügyben, pedig éppen azért állapodtak meg a tagállamok a közös beszerzésben, hogy ne fogyjon el az oltóanyag a kisebb és gazdaságilag gyengébb országok, köztük Magyarország elől.

Azt írja, lassan, de nő a társadalom nyitottsága a nyugati vakcinák iránt, ellentétben a keletiekkel.

„Pedig lehet egy Kínában vagy akár Oroszországban gyártott vakcina is hatékony és biztonságos, ám ezt inkább ne politikusok sugallják, hanem független szakértők ítéljék meg Magyarországon és nemzetközi közösségünkben, az Európai Unióban. Jó lenne, ha a kormányfő is bízna a tudományban, bízna a szakhatóságok munkájában, hiszen, ha az uniós és a magyar hatóságok is rábólintanak a kínai vagy akár az orosz vakcinára, akkor nem lesz miért kételkednünk alkalmazhatóságukban.”

Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában többször utalt rá, hogy gyors döntést vár a magyar hatóságtól a kínai Sinopharm vakcinájának engedélyezéséről. Azt mondta, az oltási terv következő ütemében a 60 év feletti krónikus beteget oltanák. Ők Orbán szavai szerint 1,7 millióan vannak, „ennyi kínai vakcinánk tulajdonképpen lenne is, és akkor őket meg tudjuk menteni vagy ki tudjuk menteni a kockázatból”. A Sinopharm vakcináját Kínában egyelőre csak 59 éves korig használják.

Mivel a Sinopharm vakcinája nem szerepel a közös, uniós csomagban, Magyarország akár a saját szakállára is engedélyezheti. A Demokratikus Koalíció petíciót indított, hogy ne olthassanak olyan vakcinával, amit nem hagyott jóvá az Európai Gyógyszerügynökség.

Az állami tévé honlapja, a hirado.hu azt írja „kormányzati forrásra” hivatkozva, hogy március végéig félmillió ember beoltására elegendő vakcina érkezik az uniós csomagból. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig - akit kormányhatározatban bíztak meg vakcinaszerzéssel - hamarosan Moszkvába utazik.