Hatásos a brit variáns ellen a Pfizer vakcinája

Már nemcsak feltételezések szerint de egy laboratóriumi vizsgálat szerint is hatásos a Pfizer/BioNTech vakcinája a koronavírus brit variánsával szemben.

A vizsgálatok szerint a Pfizer vakcinájával kezelt betegek vérében az antitestek semlegesítették a vírus mutációját is. A kutatás során 16 beteget vizsgáltak, közülük nyolcan 55 év felettiek voltak. A kutatók arra jutottak, hogy nincs jelentős különbség abban, hogy az oltóanyag miként semlegesíti a vírus különböző variánsait.

A koronavírusnak már több mutációja is létezik, ezek közül a jóval fertőzőbb brit variáns már több országba is eljutott, köztük Magyarországra is.

